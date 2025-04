W tej wiadomości spotykają się nazwy aż trzech podmiotów. Pierwszym jest oczywiście Ford. Bo to on wyprodukował osiem białych Transitów z pojedynczą kabiną. Drugą PreZero, czyli firma stanowiąca część międzynarodowej korporacji działającej w branży zagospodarowania odpadów. Trzecią Nadwozia Auto-Boss z Bielska-Białej, która przygotowała zabudowę pojazdów.

Elektryczna śmieciarka Forda pokona nawet 402 km na jednym ładowaniu

PreZero zamówiło Transity z powiększoną pojemnością baterii. Akumulator ma 89 kWh pojemności. To oznacza, że może pokonać na jednym ładowaniu nawet 402 km. Na tym jednak nie koniec. Bo bateria auta oferuje też spore możliwości w zakresie uzupełniania zapasów prądu. W przypadku prądu stałego moc może sięgnąć nawet 180 kW. To oznacza, że akumulator można doładować od 10 do 80 proc. pojemności w 28 minut. Jeżeli kierowca zdecyduje się na ładowanie prądem przemiennym o mocy 22 kW, uzyska 100 proc. pojemności baterii po 6 godzinach od podłączenia pojazdu do sieci.

Ford w informacji o aucie nie precyzuje jednego. Jaką mocą dysponuje napęd pojazd. Do wyboru są dwie opcje. Pierwsza zakłada, że silnik elektryczny w dostawczaku dysponuje stadem 184 koni mechanicznych. W drugiej moc rośnie do 269 koni mechanicznych.

Ekologiczne wywrotki to efekt niemiecko-polskiej współpracy. Takiej wersji klasyka nie widzieliście Fot. Ford

Ford dostarczył auto. Konieczna była też specjalistyczna zabudowa

Uzupełnieniem dostawczego elektryka jest zabudowa. Podłoga wykonana ze wzmocnionej stali została wyposażona w burty o wysokości 400 mm. Przy czym tylna burta jest otwierana oraz wychylana. Aluminiowe słupki pracownicy Nadwozia Auto-Boss z Bielska-Białej zintegrowali z trzema zamkami. To pozwala na zablokowanie otwierania burt. Pojazd posiada także nadstawkę siatkową z plandeką okrywającą. Tak, aby przewożone odpadki nie wypadały z pojazdu w czasie transportu.

Nieodzownym elementem auta dostawczego o takim przeznaczeniu jest także wywrotka uruchamiana pilotem. Ten został umieszczony w kabinie. Unoszeniem platformy zajmuje się pompa PSX oraz siłownik. Uruchomieniu wywrotki towarzyszy sygnał dźwiękowy. Twórcy zabudowy zadbali także o belkę sygnalizacyjną LED oraz w boczną osłonę przeciwnajazdową chroniącą np. rowerzystów.