Warto wiedzieć, czy trzeba włączyć kierunkowskaz podczas wyprzedzania rowerzysty jeszcze zanim wykonany manewr. Nie zawsze konieczna jest bowiem zmiana pasa ruchu, a wszystko zależy od jego szerokości. Co na to przepisy?

Czy muszę włączyć kierunkowskaz, kiedy wyprzedzam rower? Sprawdź przepisy

Wszystko uregulowane jest w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Czego dokładnie można się dowiedzieć?

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m. (...) Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Co to w praktyce oznacza?

Czy przy wyprzedzaniu trzeba włączyć kierunkowskaz? Takie są zasady w przypadku rowerów

Gdy wyprzedzasz rowerzystę, nie ma oczywiście mowy o zmiany kierunku jazdy. Często jednak musisz zmienić w tym celu pas ruchu. Jeśli więc podczas wyprzedzania rowerzysty, przy zachowaniu odstępu wynoszącego 1 metr się tak nie stanie i nawet nie wjedziesz na linie, to w teorii nie musisz włączać kierunkowskazu. W innym przypadku jego włączenie jest konieczne. Przede wszystkim warto się jednak zdać na rozsądek i działać tak, by zminimalizować ryzyko potrącenia rowerzysty również przez innych uczestników ruchu, którzy mogą go zbyt szybko nie zauważyć, jeśli kierunkowskazu nie włączymy.