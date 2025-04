Jeździsz bez blankietu prawa jazdy? No to uważaj. Nie zawsze możesz zostawić go w domu

Już od prawie 5 lat kierowcy nie muszą wozić przy sobie części wcześniej obowiązkowych dokumentów. Nowe prawo weszło bowiem w życie 5 grudnia 2020 roku. Wszystko może być bowiem sprawdzone na podstawie numeru PESEL i tablic rejestracyjnych, jest też usługa okazania dowodu osobistego czy prawa jazdy przez aplikację mObywatel. Jest jednak pewien haczyk. Jaki?

Czy jest obowiązek posiadać prawo jazdy przy sobie? O tym nie każdy wie

Niestety nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę, że są wyjątki, dlatego też niektórzy, tak czy siak, powinni mieć blankiet prawa jazdy przy sobie. Chodzi zwłaszcza o sytuację, gdy kierowca ma prawo jazdy, które zostało wydane za granicą. W takim przypadku policja nie będzie mogła zweryfikować go w swojej bazie, gdyż dysponuje tylko danymi polskich uprawnień.

Jeśli ktoś dowiezie takiemu kierowcy prawo jazdy, dostałby 100 zł mandatu, ale jeśli by się to nie udało, sprawa mogłaby znaleźć swój finał w sądzie, na podstawie prowadzenia samochodu bez uprawnień. W przypadku gdy twój samochód nie został zarejestrowany w Polsce, policjanci również nie znajdą go w bazie. W takim przypadku należy wozić ze sobą dowód rejestracyjny.

Jakie dokumenty musi posiadać kierowca podczas kontroli? Są też inne przypadki

Oprócz tego są też inne przypadki, gdy wożenie ze sobą dodatkowych dokumentów jest wymagane. Mowa na przykład o sytuacji, gdy kierowca nie ma polskiego prawa jazdy, a prowadzi polski samochód z wypożyczalni. Pamiętaj również, że jeśli na co dzień mieszkasz w Polsce, masz polskie prawo jazdy i wybierasz się za granicę, musisz mieć ze sobą wszystkie dokumenty. Nie tylko polskie prawo jazdy, lecz także i dowód rejestracyjny pojazdu oraz polisę OC.