Nie tylko Audi, Porsche czy Volkswagen wstrzymuje dostawy nowych samochodów z fabryk położonych poza granicami USA. Wcześniej zrobili to Japończycy. Nissan ogłosił, że dealerzy zakończyli przyjmowanie nowych zamówień na popularne SUV-y klasy premium. Dwa modele Inifiniti (QX50 i QX55) produkowane w Meksyku przynajmniej na jakiś czas znikną z amerykańskiej oferty. Niewykluczone, że firma przeniesie ich produkcję do USA, by utrzymać sprzedaż ważnych modeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Volvo EX30 Cross Country na zamrożonym jeziorze w Szwecji

W ślady Japończyków i Niemców poszli Brytyjczycy. Koncern Jaguar Land Rover (JLR kontrolowany przez indyjską grupę Tata) zawiesił dostawy nowych samochodów do USA. Na początek transporty wstrzymano na jeden miesiąc. Firma nie wyklucza jednak dłuższej przerwy (według Reutersa trwają obecnie przygotowania do zmiany planów średnio- i długoterminowych). Zapewne duży wpływ na decyzję mają spore stany magazynowe za oceanem. Według "The Times" amerykańscy dealerzy JLR mają zapas samochodów na przynajmniej kilka miesięcy sprzedaży.

Duży cios dla Albionu

Nowe taryfy celne nałożone przez administrację amerykańską to spory cios dla Brytyjczyków. Stany Zjednoczone są drugim co do wielkości rynkiem dla grupy Jaguar Land Rover (pierwsza jest Unia Europejska). Eksport do USA to prawie jedna czwarta całej sprzedaży koncernu. Co roku Jaguar Land Rover wysyła ok. 400 tys. samochodów. W czołówce sprzedaży są takie modele jak m.in. Ranger Rover Sport i Land Rover Defender.

W sprawę zaangażowały się władze Wielkiej Brytanii. Premier Starmer ogłosił, że jest coraz bliżej zawarcia umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Przedstawiciele rządu wspominali zaś, że obie strony uzgodniły ogólny zarys umowy w sprawie zniesienia ceł na wybrane produkty. Na liście znalazło się ponad 8 tys. kategorii. Niemniej od ogólnego zarysu do porozumienia jeszcze długa droga. Reuters przypomniał, że już za czasów pierwszej kadencji Donalda Trumpa oba kraje negocjowały umowę handlową. Wówczas jednak nic z tego nie wyszło ze względu na sprzeciw Wielkiej Brytanii w kwestii standardów ochrony zwierząt i środowiska.