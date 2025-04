Znaczący lifting SUV-a popularnej marki. Pod maską jest wybór, ale skromny

Wprowadzone do sprzedaży w 2022 roku Renault Austral po trzech latach przyjęło nowy język stylistyczny. Przeprojektowanie nadwozia sprawiło, że auto rywalizujące w segmencie C-SUV z takim hitami rynkowymi, jak Hyundai Tuscon, Kia Sportage czy VW Tiguan, teraz wygląda na pojazd znacznie nowocześniejszy. Całkiem inny pas przedni, odświeżony tył oraz nowa sygnatura świetlna dają efekt wrażenia styczności z innym samochodem.

Reflektory są w standardzie wyposażone w technologię LED Adaptative Vision, a w opcji – w technologię LED Matrix Vision, powodującą automatyczne inteligentne włączanie diod LED, co zapewnia lepszy komfort widzenia kierowcy bez oślepiania kierowców innych pojazdów w jego otoczeniu. Tylne oświetlenie zyskało nowy efekt "pływających kostek lodu". Austral po modernizacji to także nowe lakiery nadwozia w palecie: Niebieski Naxos i Biały Perłowy Satin. Klienci będą mogli wybrać również malowanie z kontrastowym czarnym dachem. Nadkola i dolne pasy nadwozia wykończono nakładkami w kolorze czarnym.

Pod maską miękka hybryda lub hybryda

Renault Austral zbudowane na modułowej platformie CMF-CD pozwoli na wybór jednego z dwóch silników. Napęd na cztery koła jest niedostępny. Podstawowy zespół napędowy mild hybrid 160 KM składa się z nowego, 4-cylindrowego, turbodoładowanego silnika benzynowego o pojemności 1.3 l z bezpośrednim wtryskiem paliwa, współpracującego z automatyczną, bezstopniową skrzynią biegów typu CVT, litowo-jonowego akumulatora 12 V i rozruszniko-alternatora. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym ma wynosić 6,2 l/100 km.

Układ full hybrid E-Tech rozwija moc systemową 200 KM. Układ składa się 3-cylindrowego silnika o pojemności 1.2 l oraz dwóch jednostek elektrycznych. Silnik benzynowy rozwija moc 130 KM i 205 Nm. Główny silnik elektryczny o mocy 50 kW (70 KM) i 205 Nm, jest zasilany z akumulatora litowo-jonowego 2 kWh/400 V. Zapewnia on napęd podczas jazdy w trybie elektrycznym. Dodatkowy silnik elektryczny pełni rolę rozrusznika wysokonapięciowego HSG o mocy 25 KM i 50 Nm, który odpowiada za rozruch silnika spalinowego i zmianę biegów. Wielotrybowa automatyczna skrzynia biegów dzięki nowemu oprogramowaniu oferuje krótsze czasy reakcji i płynniejszą zmianę przełożeń. Od 0 do 100 km/h 200-konny Austral przyspiesza w 8,4 sekundy. Producent informuje o średnim zużyciu paliwa wynoszącym 4,7 l/100 km. Przy takim spalaniu zasięg sięga 1100 kilometrów.

Personalizowane doznana z jazdy

Nowe amortyzatory wpłyną na skuteczniejsze tłumienie drgań. Stabilne zachowanie na drodze, jak i sprawne manewrowanie pojazdem na parkingach zapewni opcjonalny system skrętnych tylnych kół 4Control advanced. Średnica zawracania kół Australa z tym systemem wynosi 10,1 m w porównaniu z 11,2 m w wersjach bez tego systemu. Koła będą występować z obręczami w rozmiarach 18", 19" i 20" Ustawienia MULTI-SENSE pozwalają spersonalizować doznania z jazdy (siła oporu kierownicy, szybkość reakcji silnika, zwrotność układu jezdnego), zmienić kolor oświetlenia w kabinie i podświetlenie zespołu zegarów zgodnie z jednym z 4 trybów: Eco, Sport, Confort i Perso. 32 systemy wspomagania prowadzenia gwarantują podnoszą komfort prowadzenia i bezpieczeństwo jazdy. Za nagłośnienie kabiny w topowej wersji odpowiada system audio Harman Kardon.

Samochód rozpozna kierowcę

Absolutną nowością jest unikalny system rozpoznawania kierowcy, uruchamiający spersonalizowane powitanie. Wbudowana w lewy przedni słupek A kamera rozpoznaje kierowcę i w takim przypadku aktywuje odpowiadający mu profil użytkownika. Użytkownik ma możliwość zapisania, za pośrednictwem systemu openR link, następujących spersonalizowanych ustawień: ulubione stacje radiowe i multimedia, ustawienia pozycji za kierowcą (elektryczna regulacja ustawień fotela kierowcy i bocznych lusterek) oraz aplikacji Google. System rozpoznawania kierowcy jest aktywowany przy każdym uruchomieniu samochodu, ale do jego aktywacji niezbędne jest uprzednie utworzenie profilu użytkownika i zarejestrowanie obrazu twarzy za pomocą kamery pokładowej.

Poprawiony komfort jazdy i wyciszenie

Austral po zmianach oferuje jeszcze wyższy komfort dzięki bardziej ergonomicznym przednim fotelom (dopracowane podparcie boczne i barków), nowej tapicerce i lepszemu wyciszeniu kabiny. Szyby są teraz klejone, a uszczelki drzwi udoskonalone. Pod maską zamontowano skuteczniejsze maty wygłuszające, a poziom szumów aerodynamicznych został obniżony. Tylna kanapa przesuwana w zakresie 16 cm, odchylana i składana w układzie 2/3-1/3, pozwala dostosowywać pojemność przestrzeni ładunkowej. Dostęp do bagażnika jest ułatwiony dzięki automatycznie otwieranej klapie. Pojemność kufra różni się w zależności od zespołu napędowego: w przypadku mild hybrid 160 KM wynosi od 555 do 1761 litrów, a w przypadku full hybrid E-Tech 200 KM od 527 do 1736 litrów.

Deska rozdzielcza zachowała swój elegancki, kaskadowy kształt z dwoma dużymi ekranami. Podwójny 24-calowy ekran openR może być połączony w opcji z 9,3-calowym wyświetlaczem head-up, co daje łączną powierzchnię wyświetlania wynoszącą niemal 1000 cm2, czyli prawie tyle, co 3 tablety dotykowe. System multimedialny openR link zawiera wbudowane usługi Google. System łączności poprzez Wi-Fi i Bluetooth został udoskonalony na potrzeby bezprzewodowego korzystania z Apple CarPlay i Android Auto. Teraz Austral wzorem Rafale zyskuje powitalną sekwencję dźwiękową opracowaną we współpracy z Jeanem-Michelem Jarre'em oraz nową grafikę systemu multimedialnego.

Austral wraz z większym Espace jest produkowany w zakładzie w Palencii (Hiszpania). SUV będzie dostępny w trzech wersjach wyposażenia: Evolution, Techno i Esprit Alpine. Sprzedaż w krajach europejskich rozpocznie się latem bieżącego roku. Polski importer nie ujawnił jeszcze cennika. W artykule wykorzystano zdjęcia producenta.