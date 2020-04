Czy można jeździć samochodem bez istotnego powodu? Są dwie zmiany w przepisach

Możemy korzystać z samochodów w celach rekreacyjnych

Istotne zmiany obejmujące użytkowników samochodów osobowych są dwie. Po pierwsze nie musimy mieć istotnego celu podróży. Do tej pory teoretycznie byliśmy zobligowania do podania go w czasie policyjnej kontroli. Teraz można jeździć swobodnie.

Oznacza to, że nie musimy ograniczać potrzeb transportowych do koniecznych spraw dotyczących życia codziennego, takich jak dojazdy do pracy, zakupy, czy uczestnictwa w wolontariatach. Możemy używać samochodów osobowych i motocykli w celach rekreacyjnych.

Czy można jechać samochodem do innego miasta?

Takim powodem może być chęć odbycia spaceru w lesie lub parku, dojazd na działkę albo po prostu przejażdżka w celach rekreacyjnych - dla przyjemności. Można podróżować samochodem do innego miasta, ale bez noclegu - hotele są wciąż nieczynne. Na bardziej społecznie angażujące rozrywki będziemy musieli zaczekać do kolejnych etapów "odmrażania" gospodarki.

Następny przewiduje otwarcie bibliotek, muzeów, galerii sztuki i hoteli. Nie został podany termin jego rozpoczęcia, ale dopiero kiedy to nastąpi, będzie można obrać sobie bardziej ambitne cele i zaplanować kilkudniowe wyjazdy.

Młodzi kierowcy nie muszą mieć dorosłych towarzyszy

Druga zmiana dotyczy kierowców w wieku 14-18 lat. Przestał obowiązywać przepis ustanawiający konieczność towarzystwa dorosłej osoby. Dotyczy on tylko małoletnich w wieku poniżej 13 lat. Od 20 kwietnia posiadacze praw jazdy kategorii A1, B1 i AM mogą prowadzić swoje pojazdy zgodnie z ogólnymi przepisami określającymi te reguły.

W dalszym ciągu trzeba pamiętać o obowiązku używania maseczek w przestrzeni publicznej. Zdrowy rozsądek podpowiada, że powinniśmy z nich korzystać również w samochodach, jeśli podróżujemy z osobami spoza najbliższej rodziny.

Nadal należy zachować dyscyplinę społeczną w kontaktach z ludźmi, także w autach. To dla wspólnego bezpieczeństwa.