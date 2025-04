Fiasko wielkiej inwestycji UE. Northvolt bankrutuje. Ale polska inwestycja koncernu ocaleje

Łatwo rzuca się wyzwanie. Gorzej z realizacją. Upadł unijny plan, by Europa uniezależniła się od Chin w zakresie produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych. Stąd bankructwo aż 5 spółek Northvolt w Szwecji (uznawane za jedno z największych bankructw we współczesnej historii kraju). Upadłość dotyczy takich spółek jak Northvolt AB, Northvolt Ett AB, Northvolt Labs AB, Northvolt Revolt AB oraz Northvolt System AB. Nie jest przy tym tajemnicą, że Northvolt prowadzi również interesy za granicą. Na liście krajów jest także Polska.

REKLAMA

Zobacz wideo Volvo EX30 Cross Country na zamrożonym jeziorze w Szwecji

W naszym kraju Northvolt zainwestował w nowoczesny zakład systemów magazynowania energii oraz w osobny biznes modułów i systemów bateryjnych do zastosowań przemysłowych. Ten drugi to Northvolt Systems Industrial, który zatrudnia zespół złożony aż z 260 specjalistów. Pracują w wynajmowanym zakładzie produkcyjnym i centrum inżynieryjnym w Gdańsku ora Sztokholmie. I to ta jednostka trafi w ręce nowego właściciela.

Scania dopięła swego

Jak już wcześniej informowaliśmy firmą zainteresowała się Scania Power Solutions. Na mocy porozumienia Scania przejmie część działalności odpowiedzialnej za projektowanie i produkcję systemów przemysłowych. Dzięki temu udało się zapewnić ciągłość pracy w obu lokalizacjach. Dotyczy to Gdańska i Sztokholmu.

"Przejęcie przez Scania Power Solutions obejmuje wszystkie niezbędne aktywa, własność intelektualną oraz zespół pracowników, co zapewnia ciągłość działalności i dalszy rozwój w dotychczasowych lokalizacjach" – wyjaśniła Anna Sobolewska z Northvolt Poland w Gdańsku.

"Dzięki tej akwizycji będziemy mogli dalej rozwijać w Gdańsku nowoczesne technologie bateryjne i produkty, które trafiają do klientów nie tylko w Europie, ale także na rynki tak odległe jak Australia czy Kanada" – dodał Robert Chryc-Gawrychowski, prezes Northvolt Poland.