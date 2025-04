Rondo Hassela może odmienić sposób, w jaki jeździmy. Odważny pomysł Szwedów

Wielopasmowe ronda są zmorą kierowców. Nawet tych z wieloletnim stażem. Użytkownicy najczęściej mają problem ze zjazdem w prawo z wewnętrznego pasa, co często kończy się kolizją, a w najlepszym przypadku ostrą wymianą zdań pomiędzy kierowcami. Nad problemem pochylił się szwedzki inżynier Sebastian Hasselblom, który zaprojektował własną wizję ronda, które wzięło nazwę od jego nazwiska.

Rondo Hassela ma być bezpieczniejsze niż inne skrzyżowania o ruchu okrężnym

Rondo Hassela ma łączyć w sobie zalety zwykłego skrzyżowania okrężnego i ronda turbinowego. Ponieważ jednak mówimy o szwedzkim wynalazku, to ideą przyświecającą tego typu projektowi jest bezpieczeństwo.

I jak zapewniają symulacje komputerowe wykonane przez inżynierów współpracujących ze szwedzkim urzędem odpowiedzialnym za drogi, liczba potencjalnych kolizji spadła o 72 proc. To jednak nie koniec, stwierdzono również, że przepustowość wzrosła o 22 proc.

Jak udało się to osiągnąć? Otóż maksymalnie zmiejszono liczbę sytuacji, gdy kierowcy muszą skręcać w prawo. Praktycznie, osoba wjeżdżająca na rondo Hassela utrzymuje się w swoim pasie ruchu od początku do końca.

Rondo Hassela "wyjedzie" z ekranu komputera

Jak już zostało wspomniane, rondo Hassela dotychczas było testowane na ekranie komputera. I to przez 3 lata. Teraz przyszedł czas na sprawdzenie wynalazku "w akcji".

Na razie planowane są dwa ronda, które zostaną usytuowane na drodze 55/E oraz 55/Österleden. Na tym jednak nie koniec.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to szwedzkie władze chciałyby wprowadzić ronda Hassela również w innych miejscach w kraju. Warunek jest jeden: muszą potwierdzić się wyniki z symulacji komputerowej.

Może, jeśli rondo sprawdzi się w Szwecji, to również zawita to rozwiązanie do naszego kraju? Na razie pozostaje nam czujne przyglądanie się wynikom eksperymentu u naszych sąsiadów zza morza.