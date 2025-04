Szukacie całorocznych opon do swojego auta? Najpierw obejrzyjcie ten test

Wybrali 10 opon całorocznych, zabrali je na tor testowy i przeprowadzili na nich szereg prób. To pierwszy tak wszechstronny test, który został wykonany przez polską redakcję i opublikowany w postaci filmu. To też badanie, które prowadzi do szeregu ciekawych wniosków.

5 Fot. screen Motolab / YouTube Otwórz galerię Na Gazeta.pl