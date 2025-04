Świnie zablokowały ważną drogę na Mazowszu. Policja ścigała nietypowych uciekinierów

Sytuacja do jakiej doszło w czwartkowe popołudnie 10 kwietnia na drodze wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Klewki (pow. przasnyski) na długo pozostanie w pamięci mieszkańców, jak i służb ratunkowych. Mazowieccy policjanci, strażacy, a także Powiatowy Lekarz Weterynarii mieli pełne ręce roboty po tym, jak na wspominanej trasie przewróciła się ciężarówka Volvo przewożąca... 185 świń.

Wypadek ciężarówki na DW544. Świnie zablokowały drogę

Choć zestaw przewrócił się na pobocze i nie zablokował całkowicie jezdni, sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Powód? Świnie. Część zwierząt, które wydostały się z naczepy, postanowiła czym prędzej skorzystać z okazji i... zwiać. Przez pewien czas funkcjonariusze i strażacy zajmowali się więc nie tyle zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, co łapaniem rozbieganych po polach i drogach różowych rozbitków.

„Na skutek zdarzenia część z przewożonych zwierząt rozbiegła się po okolicy" – potwierdziła w oficjalnym komunikacie mazowiecka policja. Do wpisu na platformie X dołączono zdjęcia z miejsca zdarzenia. Widać na nich, że większość ocalałych świń pasła się spokojnie przy drodze, co znacznie ułatwiło akcję służb. „Na miejscu służby ratownicze wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii wykonują czynności. Objazdy przez Klewki drogami lokalnymi" – poinformowali policjanci. Przez ponad osiem godzin trwały działania ratunkowe i zabezpieczające. Niestety, nie wszystkie zwierzęta przeżyły wypadek. Bilans strat zostanie dokładnie określony po przeprowadzeniu czynności przez weterynarię.

Wypadek transportu świń na DW544. Co doprowadziło do zdarzenia?

Według ustaleń funkcjonariuszy do wypadku doprowadziło to, że kierowca, 28-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego ciężarówka zjechała do przydrożnego rowu i przewróciła się na bok. Mężczyzna był trzeźwy, ale wymagał hospitalizacji. Na szczęście obrażenia nie okazały się poważne i jeszcze tego samego dnia opuścił szpital. Popsuć humor mógł mu jednak mandat, który został mu wręczony przez policjantów - za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym musi wyłożyć ze swojej kieszeni 2000 zł. Co więcej, do jego szoferskiego konta doliczono 10 punktów karnych.