Czy musimy jeździć samochodem w maseczkach? Sprawdziliśmy to

Zgodnie z przepisami poruszając się samochodem osobowym też musimy osłaniać twarz

Sprawdziliśmy jaka jest treść rozporządzenia doprecyzowującego przepisy, w tym również dotyczące maseczek. Tym obowiązkiem, są objęte wszelkie sposoby poruszania się na terytorium Polski, a więc również samochodem osobowym, motocyklem, rowerem oraz hulajnogą. Natomiast przepisy dopuszczają wiele wyjątków od reguły. Oto one.

Z zasłaniania twarzy w trakcie podróży samochodem osobowym można zrezygnować z kilku powodów. Maseczek nie trzeba stosować w aucie gdy:

podróżujemy samodzielnie

podróżujemy z osobami, z którymi mieszkamy w jednym gospodarstwie domowym

w przypadku dzieci poniżej czwartego roku życia

jeśli jest to niewskazane ze względu na stan zdrowia, zaburzenia, niepełnosprawność lub niesamodzielność (nie jest wymagane orzeczenie, ani zaświadczenie)

Co ciekawe maseczek nie muszą stosować także kierowcy transportu publicznego, ale już pasażerowie - tak. Z treścią rozporządzenia nie do końca pozostaje w zgodzie wypowiedź Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego z konferencji prasowej 9 kwietnia:

W samochodzie nie ma obowiązku noszenia maseczek, bo jesteśmy najczęściej w nim sami albo w tym gronie, w którym żyjemy w domu. Maseczki będą obowiązkowe w transporcie publicznym

- wyjaśnił Minister Zdrowia.

Z pozoru obie informacje wydają się wzajemnie wykluczać. Jeśli jednak potraktować zasadę zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, nie ma tu wyraźnej sprzeczności. Chodzi raczej o podejście do tego tematu i zdecydowanie, co jest regułą, a co wyjątkiem.

Minister rozsądnie przyjął, że zazwyczaj jeździmy autem sami albo z bliskimi osobami. Rozporządzenie traktuje sprawę odwrotnie. Trzeba jednak pamiętać, że to rozporządzenie jest źródłem prawa. Wypowiedź ministra nie stanowi jego wiążącej wykładni.

Najważniejsze są reguły podpowiadane przez rozsądek

Naszym zdaniem najlepiej stosować się do reguł zdrowego rozsądku. Jeśli jedziemy samochodem samodzielnie, zakrywanie twarzy nie ma sensu, chyba że za chwilę ktoś do niego wsiądzie. Gdy podróżujemy z osobami z rodziny, również jest to pozbawione sensu. Co innego kiedy poruszamy się autem z osobami, z którymi nie mieszkamy pod jednym dachem. Trzeba też pamiętać, że zakładanie maseczek małym dzieciom może być szkodliwe dla ich zdrowia.

Caterham 7 Supersport R Fot. Caterham

Czy maseczki trzeba nosić w kabrioletach?

No właśnie, co z samochodami z otwartym dachem, kabrioletami i roadsterami? Zdaniem Moto.pl w czasie normalnej jazdy nie ma potrzeby noszenia maseczek, wręcz przeciwnie. W porównaniu z autem o zamkniętym nadwoziu obieg powietrza jest znacznie bardziej intensywny, co w tym przypadku jest zaletą.

Trochę inaczej sprawa wygląda w czasie postoju albo poruszania się w korku, ale wówczas wystarczy zamknąć dach lub chociaż podnieść szyby. Korzystanie z maseczek w autach zalecamy tylko właścicielom replik Lotusa Super Seven - Caterhamów, Donkervoortów, Westfieldfów i samochodów innych marek z nadwoziem pozbawionym drzwi lub o konstrukcji szkieletowej.

Czy w aucie wystarczy zakrycie twarzy ubraniem?

Tak i nie tylko w aucie. Rozporządzenie nie określa rodzaju osłony twarzy i nosa. Jeśli nie dysponujemy dedykowaną maseczką na twarz, możemy w tym celu użyć chustki, szalika albo innego ubrania, pod warunkiem, że nie krępuje ruchów i pozwala na swobodne oddychanie. Z pewnością jednak profesjonalna maseczka jest skuteczniejsza. Osłony twarzy i nosa, które nie są jednorazowe, powinno się możliwie często prać w temperaturze co najmniej 60 stopni C.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia weszło w życie 16 kwietnia 2020 r. i obowiązuje do odwołania.