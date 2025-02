Rząd chce zabierać za to wykroczenie prawo jazdy na pięć lat. Pomysł już budzi kontrowersje

Zobacz wideo

Kiedy kierowcy grozi utrata prawa jazdy na trzy miesiące?

Zgodnie z aktualnymi przepisami policja może zatrzymać na okres trzech miesięcy prawo jazdy kierowcy jeżeli ten przekroczył dopuszczalną prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub też przewoził zbyt wielu pasażerów (o m.in. trzech ponad określony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu limit miejsc). Oczywiście jeżeli taki prowadzący zostanie przyłapany na jeździe pomimo zatrzymanych uprawnień, okres ich zawieszenia zostaje przedłużone o kolejne trzy miesiące. Co więcej, grozi mu również kara przewidziana w art. 94 Kodeksu wykroczeń:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Niestety, mimo tak poważnych konsekwencji nie brakuje kierowców, którzy wsiadają za kierownicę pomimo tego, że ich prawo jazdy zostało zatrzymane. Ministerstwo Infrastruktury chce jednak z tym skończyć. W związku z tym planuje znowelizować przepisy i odpowiednio zaostrzyć kary. Co proponują ustawodawcy?

Ministerstwo planuje zaostrzenie przepisów. Dotkliwe sankcje dla piratów drogowych

Przedstawiciele resortu chcą, by kara trzymiesięcznego odebrania prawa jazdy stosowana była nie tylko w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, ale również poza nim. Co więcej, politycy chcą, by jazda pomimo zatrzymanego prawa jazdy była jeszcze dotkliwiej karana. Mowa tutaj o zatrzymaniu prawa jazdy na okres aż pięciu lat! Jak tłumaczy resort aktualne przepisy "stoją w sprzeczności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zakładają, że osoby kierujące pojazdem bez stosownych uprawnień winny być surowo karane".

Jak stwierdził Tomasz Piętka, ekspert ds. prawa drogowego z portalu bezpiecznykierowca.eu, to fakt, że bardzo dużo osób prowadzi pomimo wydania wobec nich decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące. "[...] najwyraźniej projektodawca chce osiągnąć efekt odstraszający. Jednak wprowadzenie sankcji w postaci cofnięcia uprawnień aż na pięć lat wydaje mi się przesadą" – zauważa Piętka w wypowiedzi udzielonej redakcji "Rzeczpospolitej".