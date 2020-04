Nowe zasady podczas kontroli policyjnej. Funkcjonariusz poprosi cię o zdjęcie maseczki

Kto musi jeździć w samochodzie w maseczce?

Od 16 kwietnia to właśnie o maseczki pada najwięcej pytań. Co do zasady w Polsce istnieje obowiązek jeżdżenia samochodem z zakrytymi nosem oraz ustami. Przepisy dopuszczają jednak wiele wyjątków od tej reguły. Kiedy nie potrzebujemy maseczki?

REKLAMA

Podróżujemy samotnie.

Podróżujemy z osobami, z którymi mieszkamy w jednym gospodarstwie domowym.

Bez maseczek mogą jeździć dzieci poniżej 4 roku życia.

Jeśli jest to niewskazane ze względu na stan zdrowia, zaburzenia, niepełnosprawność lub niesamodzielność (nie jest wymagane orzeczenie, ani zaświadczenie)

Masek nie trzeba używać w pracy. Nie muszą stosować ich kierowcy transportu publicznego, ale pasażerowie już tak. Więcej dowiecie się z naszego oddzielnego artykułu:

Czy podczas kontroli policyjnej powinienem zdjąć maseczkę?

Tak. Podczas kontroli drogowej mamy obowiązek odsłonić twarz na prośbę policjanta (a także funkcjonariusza innej służby, np. Straży Granicznej). Umożliwi to weryfikację naszej tożsamości.

Czy policjant może sprawdzić, czy podróżujący z nami bez maseczek rzeczywiście mieszkają w tym samym domu?

Tak. Policja apeluje do kierowców o odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów. Jeżeli policjant będzie miał wątpliwości, może w takim przypadku wylegitymować jadące z nami osoby.

- Jeśli adresy w dokumentach nie będą się zgadzały, policjant może wypisać mandat. Oczywiście jeśli podróżni nie zgadzają się z karą, mają prawo do odmowy przyjęcia mandatu. W takim przypadku zostaną oni wezwani do złożenia wyjaśnień pod rygorem karnym, a policjanci będą zasięgać informacji na temat zamieszkania danych osób u dzielnicowych. Podkreślam jednak, że policja działa dla wspólnego dobra i ambicją funkcjonariuszy nie jest nakładanie jak największej liczby mandatów - powiedział Radosław Kobryś w rozmowie z Autokult.pl.

Czy mogę wysiąść z samochodu?

Nie. Wysiąść z samochodu możemy tylko na wyraźnie polecenie funkcjonariusza.

Zostałem zatrzymany do kontroli. Co mam robić?

Również podczas kontroli policyjnych obowiązują zasady zachowania odległości i ograniczenia kontaktu do minimum. Dlatego powinniśmy tylko lekko uchylić okno. Na tyle, żeby była możliwa swobodna rozmowa z policjantem.

Jak pokazać dokumenty?

Nie powinniśmy otwierać okna i podawać ich policjantowi. Jeżeli to rutynowa kontrola, to wystarczy przyłożyć dokument do szyby, tak aby funkcjonariusz mógł odczytać nasze dane i zobaczyć zdjęcie. Otworzenie okna jest konieczne tylko wtedy, kiedy podczas kontroli dojdzie do zatrzymania prawa jazdy.

Czy wciąż przeprowadzane są kontrole trzeźwości?

Tak, ale w ograniczonym stopniu. Zawieszono badania trzeźwości żółtymi alkomatami przesiewowymi, których policja używa podczas masowych badań trzeźwości, np. podczas akcji trzeźwy poranek. Dzięki nim policjanci mogą w prosty sposób przebadać dużą liczbę kierowców - alkomaty przesiewowe nie mają wymiennego ustnika.

W użyciu wciąż pozostają zwykłe alkomaty z wymiennymi ustnikami. Zawieszenie przez MSWiA używania alkomatów przesiewowych nie oznacza zawieszenia kontroli trzeźwości w ogóle. Policjanci wciąż będą mogli w każdej chwili zatrzymać każdego kierowcę i poddać go kontroli trzeźwości.