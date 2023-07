Przyczepa kempingowa - prędkość. Ile pojedziemy w Polsce i innych krajach?

Dozwolona prędkość z przyczepą kempingową - podstawowe kwestie

Co przede wszystkim warto wiedzieć jeśli chodzi o dozwoloną prędkość z przyczepą kempingową? Perspektywa wakacji, gdzie nie trzeba martwić się o hotel, może być bardzo zachęcająca. W przyczepie kempingowej znajdziemy praktycznie wszystko to, co będzie potrzebne podczas takiej wyprawy. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z zespołem pojazdów o znacznej masie, określonej zwrotności i innych parametrach, które trzeba koniecznie uwzględniać przed wyruszeniem w trasę. Tutaj dozwolona prędkość to jedno, zaś drogowa przezorność drugie - czasem warto jeszcze bardziej zwolnić po to, by nie narażać siebie, innych i nie wystawiać cennego sprzętu na zniszczenie.

REKLAMA

Most Dania - Szwecja. Drugi co do długości most łączący dwa kraje

Jaka prędkość z przyczepą kempingową? Obszar zabudowany

Jaka prędkość z przyczepą kempingową? Przede wszystkim wiele zależy od charakterystyki danego obszaru i godzin, w których odbywa się podróż. Pamiętajmy więc:

w godzinach od 5.00 do 23.00 możemy w terenie zabudowanym poruszać się z przyczepą z prędkością 50 km/h;

w godzinach od 23.00 do 5.00 możemy w terenie zabudowanym poruszać się z przyczepą z prędkością 60 km/h.

Zobacz wideo Czy po podwyżkach cen biletów taniej podróżuje się pociągiem, czy samochodem?

Prędkość na autostradzie z przyczepą kempingową. Jaka prędkość poza obszarem zabudowanym?

Jaka prędkość na autostradzie z przyczepą kempingową? W tym przypadku można już sobie pozwolić na więcej. Chodzi o jazdę z prędkością 80 km/h. Z takim samym wskazaniem prędkościomierza możemy również poruszać się po drogach ekspresowych z dwoma jezdniami lub o przynajmniej dwóch pasach ruchu dla jednego kierunku. Na pozostałych drogach wolno nam jechać z prędkością 70 km/h.

Najdłuższy tunel w Europie ma ponad 24 km. Czy wiesz, gdzie został wybudowany? [ZDJĘCIA]

Prędkość z przyczepą kempingową w Europie

Co z prędkością z przyczepą kempingową w Europie? Różne kraje europejskie podchodzą do zagadnienia w niejednolity sposób. W niektórych, choćby w Belgii, Francji i Grecji, gdzie ustawodawstwo jest dość liberalne, pozwala się jeździć samochodom z przyczepami kempingowymi tak, jak autom osobowym. Nie jest to jednak regułą, o czym świadczą inne przykłady. I tak w:

Austrii - dopuszczalne 50 km/h w mieście, 80 km/h na drogach krajowych i 100 na autostradach;

Chorwacji - 50 km/h w mieście, 80 km/h na drogach krajowych i 80 km/h na autostradach;

Czechach - 50 km/h w mieście, 80 km/h na drogach krajowych i 80 km/h na autostradach;

Danii - 50 km/h w mieście, 70 km/h na drogach krajowych i 70 km/h na autostradach;

Hiszpanii - 50 km/h w mieście, 80 km/h na drogach krajowych i 90 km/h na autostradach;

Niemczech - 50 km/h w mieście, 80 km/h na drogach krajowych i 80 km/h na autostradach;

Słowacji - 50 km/h w mieście, 70 km/h na drogach krajowych i 100 km/h na autostradach;

Włoszech - 50 km/h w mieście, 70 km/h na drogach krajowych i 80 km/h na autostradach.

Zobacz też: Tunel Gotarda - rekordowe szwajcarskie tunele [cena przejazdu, schron, podziemne miasto]