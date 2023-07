Słyszałeś o "wilczych oczach" przy drogach? To sprytny pomysł drogowców

Niebieski odblaski na przydrożnych słupkach pikietażowych znajdziemy nie tylko w Polsce. To rozwiązanie stosowane jest także m.in. w Niemczech. Nie przypadkowo pojawiają się one wyłącznie w terenach leśnych, gdzie droga wije się z dala od zabudowań. Niebieskie odblaski mają dwie funkcje: ostrzegają kierowcę o miejscach, w których mogą pojawić się dzikie zwierzęta oraz odstraszają zwierzyny zbliżającej się do drogi.

REKLAMA

"Wilcze oczy" chronią kierowców i... zwierzęta

Nie bez powodu niebieskie odblaski nazywane są przez drogowców "wilczymi oczami" (czasem są też koloru czerwonego). Trójkątne odblaski w świetle samochodowych reflektorów mają bowiem imitować oczy drapieżników, a tym samym odstraszać od drogi wędrujące po zmierzchu zwierzęta, głównie chodzi o ssaki kopytne.

Rusza budowa kolejnej obwodnicy na Mazowszu

Niebieskie odblaski montowane od zewnętrznej strony słupków pikietażowych są szczególnie przydatne wiosną, ponieważ jak twierdzą leśnicy, wtedy to właśnie na drogach można napotkać najwięcej dzikich zwierząt. Chodzi o to, że w tym okresie pożywienie dla zwierząt jest łatwiej dostępne na polach i łąkach niż w lesie. Po prostu tam rozpoczyna się wcześniejszy okres wegetacyjny. Wędrówka zwierząt sprawia, że w tym okresie dochodzi do większej liczby wypadków.

Obecnie "wilcze oczy" można spotkać między innymi na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz na drogach krajowych: 61 i 65, a także na DK 68.

Zobacz wideo

Inne znaczenie odblasków na słupkach drogowych

Słupki drogowe (pikietażowe albo prowadzące) można znaleźć przy większości dróg krajowych. Wielu kierowców je widziało i dobrze zna, ale nie wszyscy wiedzą, jakie informacje się tam znajdują? Po prostu, jak czytać takie słupki. W górnej części słupka, nad elementem odblaskowym umieszczana jest tabliczka z numerem drogi (ale tylko, jeśli znajdujemy się na drodze krajowej i wojewódzkiej). Z kolei cyfra pod elementem odblaskowym oznacza kilometr danej drogi, a liczba na samym dole słupka oznacza kolejny 100-metrowy odcinek danego kilometra.

Państwowe autostrady są już darmowe. Ministerstwo tłumaczy, jak odzyskać pieniądze

To jednak nie wszystkie oznaczenia, które się pojawiają na słupkach drogowych. Można tu znaleźć symbol telefonu, który wskazuje kierunek do najbliższego telefonu alarmowego. Znaki takie stosuje się na drogach wyposażonych w system łączności alarmowej, czyli np. autostradach.

Warto też dodać, że za granicą także kolor oraz ułożenie odblasku może nas o czymś informować. Na przykład w Niemczech pionowy, pomarańczowy pasek informuje o zbliżaniu się do skrzyżowania, a także wjazdu lub zjazdu z drogi.