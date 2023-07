Serpentyny w Polsce. Czy znasz specyfikę jazdy w Górach Słonnych?

Serpentyny w Polsce

Serpentyny w Polsce uważane są za raj dla motocyklistów, ale także drogi wymagające z punktu widzenia niezbyt doświadczonych kierowców. Oczywiście samo określenie ma charakter potoczny - w rzeczywistości chodzi tutaj o szczególnie kręte drogi górskie. Mamy tutaj leżące naprzemiennie odcinki proste i ostre zakręty. Stosowanie serpentyn ma praktyczny wymiar - chodzi o to, aby można było bezpiecznie pokonać górskie zbocze. Oczywiście tego typu drogi nie są wyłącznie polską specyfiką: niezwykle długie i kręte serpentyny można spotkać choćby we Włoszech, Francji, na hiszpańskiej Teneryfie lub w birmańskiej dżungli.

Najpiękniejsze drogi w Polsce - warto zobaczyć je na własne oczy

Najdłuższe serpentyny w Polsce są na Podkarpaciu

Najdłuższe serpentyny w Polsce? Można z nich skorzystać na Podkarpaciu. Oczywiście takie drogi można spotkać także np. w Tatrach, ale to te w okolicach Sanoka prezentują się w najciekawszy sposób. Warto nie tylko się nimi przejechać, zwiedzając okolice tego pięknego miasta, ale także zobaczyć ciekawe ujęcia tych miejsc na fotografii i filmie. Wyjątkowo efektownie prezentują się zwłaszcza widziane z drona!

Największe serpentyny w Polsce - Góry Słonne

Największe serpentyny w Polsce? Trzeba się dla nich udać w Góry Słonne, zwane dawniej Górami Sanockimi.

Nazwa ta nie jest bardzo popularna - chodzi o pasmo górskie należące do Gór Sanocko - Turczańskich, które z kolei należą do Karpat Wschodnich. Co do zasady określa się tak niezbyt wysokie góry, które leżą na wschód od doliny Sanu. Najwyższym szczytem jest tutaj Słonny o wysokości 668 m n.p.m.

Serpentyny - Bieszczady. Droga Krajowa nr 28

Serpentyny w Bieszczadach bezsprzecznie kojarzą się z Drogą Krajową nr 28. Trasa ta biegnie przez województwa małopolskie i podkarpackie, w sumie liczy sobie 380 km. Prowadzi zaś z miejscowości Zator do granicy państwowej w Medyce.

Z punktu widzenia najatrakcyjniejszych w Polsce serpentyn najważniejszy jest odcinek pomiędzy Sanokiem a Przemyślem. Konkretnie zaś chodzi o liczący sobie 7 km odcinek pomiędzy miejscowościami Wujskie i Tyrawa Wołoska. Przejedziemy tędy m.in. przez przełęcz Przysłup w Górach Słonnych, droga zaś będzie pokonywać największy ich szczyt. Różnica poziomów w przypadku tutejszych serpentyn sięga nawet 200 m.

Ciekawostką jest fakt, że wspomniany odcinek drogi ma dość długą historię - jego znaczenie doceniły już władze austriackie w XIX w. To one w 1852 r. nakazały utwardzenie nawierzchni na drodze pomiędzy Sanokiem a Przemyślem. Stała się ona fragmentem szlaku leżącego u podnóża Karpat, który prowadził z Bielska do Sambora.

Serpentyny w Bieszczadach: platforma widokowa i inne atrakcje

Co jeszcze warto wiedzieć o serpentynach w Bieszczadach? Wspominany odcinek DK 28 to nie tylko duże różnice poziomów, ostre zakręty i historia sięgająca czasów panowania austriackiego. Także nowsza historia warta jest przypomnienia. Otóż jest to ważne miejsce dla polskich sportów motorowych. Na tym odcinku próbowano zorganizować Rajd Polski, przede wszystkim jednak organizuje się tutaj Bieszczadzki Wyścig Górski.

Ważnym miejscem dla tutejszej turystyki jest także platforma widokowa położona ok. 1 km od Przełęczy Przysłup. Taras umiejscowiony na wysokości 550 m n.p.m. umożliwia obserwację bieszczadzkich szczytów. Zobaczymy stąd choćby Magurę Łomiańską, Jawor, ale także Tarnicę, Smerek czy Jaworne. Przejazd bieszczadzkimi serpentynami można też połączyć choćby ze zwiedzaniem samego Sanoka - miasta znanego choćby z Muzeum Budownictwa Ludowego i twórczości Zdzisława Beksińskiego, którą można tutaj podziwiać.

