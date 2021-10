Nowy most extradosed otwarty w Polsce. Ponad 600 m przeprawy nad Dunajcem

Więcej informacji drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zbudowana przed drugą wojną światową przeprawa przez Dunajec za chwilę przejdzie do historii. Kierowcy korzystają już z nowego mostu w ciągu DK75, dłuższego i szerszego, a to umożliwi rozbiórkę starego obiektu.

Trzeci pod względem wielkości tego rodzaju most w Polsce

Nowy most na Dunajcu ma 602 metry długości, ponad 17 metrów szerokości i trzy pylony o wysokości 33,5 m od poziomu terenu, a 22,8 m od jezdni na pomoście. To obiekt typu extradosed, czyli połączenie konstrukcji wantowej z belkową sprężoną. Takie obiekty są tańsze w wykonaniu od typowych mostów wantowych i z kolei bardziej efektowne wizualnie niż obiekty belkowe. W Polsce do tej pory najdłuższym takim obiektem jest most w Kwidzynie na Wiśle (808,4 m), następny jest most na obwodnicy Ostródy (677 m), a kolejnym właśnie most w Kurowie, na Dunajcu.

Nowy most w liczbach

Nowy obiekt ma cztery przęsła. Na każdym pylonie zamontowano dziewięć want, a każda z nich z kolei zbudowana jest z 61 splotów stalowych lin. Oprócz jezdni powstała też ścieżka pieszo-rowerowa. Stałe podpory mostu znajdują się poza nurtem rzeki Dunajec. Zastosowana technologia budowy mostu wymagała wykonania podpór tymczasowych zlokalizowanych w nurcie rzeki, na czas realizacji obiektu. Rozbiórka tych podpór rozpocznie się jeszcze w listopadzie 2021 r.

Do wybudowania obiektu wykorzystano ok. 24 500 m3 betonu, prawie 5 tys. ton stali miękkiej, 430 ton stali sprężającej, a długość kabli extradosed wynosi 7,2 kilometra. By powstał nasyp pod drogę, tzw. najazdy na most, zużyto 180 048 m3 materiału nasypowego.

Stary most zniknie z krajobrazu

Stary obiekt, z którego jeszcze niedawno korzystali kierowcy, zostanie rozebrany. Ma 407,6 m długości, jego budowa rozpoczęła się przed drugą wojną światową, a zakończyła w 1943 r. Jest wyeksploatowany i za wąski. Ma zaledwie 7,5 m szerokości, a jezdnia tylko 6 m. Po rozbiórce pozostanie jeden przyczółek od strony Brzeska, który zostanie zamieniony na punkt widokowy.

Co jeszcze w ramach inwestycji?

Droga krajowa nr 75 zostanie rozbudowana do klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) na odcinku dwóch kilometrów, a skrzyżowanie DK75 z drogą gminną w Kurowie i parking z miejscem ważenia pojazdów zostaną przebudowane. Po obydwu stronach mostu powstaną drogi serwisowe, zatoki autobusowe, ekran akustyczny oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Zgodnie z kontraktem wszystkie roboty prowadzone w ramach tej inwestycji mają być zakończone wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w kwietniu 2022 r. Nie będą one jednak miały wpływu na ruch po nowym moście. Wykonawcą nowego mostu jest polsko-węgierskie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX z Będzina i Hódút (Hódmezovásárhelyi Útépito) z Węgier. Koszt inwestycji wyniósł ponad 189 mln złotych.

