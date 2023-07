Tunel - Zakopianka. Kosztował prawie miliard złotych. Co jeszcze warto wiedzieć o tunelu w ciągu S7?

Tunel na Zakopiance - czemu jest tak istotny?

Czemu tunel na Zakopiance odgrywa tak duże znaczenie? Dlaczego zdecydowano się na tak pokaźną inwestycję? Sam tunel w Luboniu Małym (gmina Jordanów) powstał w ciągu drogi ekspresowej S7. Jego długość to 2058 m, co czyni go najdłuższym tunelem drogowym tunelem pozamiejskim w Polsce.

Podstawowym powodem realizacji inwestycji i budowy Nowej Zakopianki była chęć rozładowania korków tworzących się na dojeździe do Zakopanego. Dzięki tunelowi czas przejazdu ma być krótszy o nawet kilkanaście minut. Dodatkowo decydenci zwracali uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Otwarcie tunelu na Zakopiance

Kiedy miało miejsce oficjalne otwarcie tunelu na Zakopiance? Stało się to nie tak dawno, bo 12 listopada 2022 roku. Inwestycja została połączona z już istniejącymi odcinkami ''nowej'' Zakopianki. Same prace trwały od marca 2017 do października 2022 roku, chociaż pierwotnie miały być zakończone już w 2021 roku. Tunelowi nadano imię Marii i Lecha Kaczyńskich.

Tunel Zakopianka - mapa

Jak prezentuje się mapa tunelu na Zakopiance? Odcinek tunelowy, oddany do użytku jesienią 2022 roku, połączył miejscowości Naprawa i Skomielna Biała. Wcześniej, bo we wrześniu 2019 roku, oddano do użytku pierwszy odcinek drogi ekspresowej S7 łączący Skomielną Białą z Rabką-Zdrojem (łącznie 7 km długości). Kolejnym etapem inwestycji w Nową Zakopiankę stało się otwarcie odcinka Lubień - Naprawa (7,6 km) w listopadzie 2021 roku.

W realizacji są kolejne odcinki drogi S7. Kolejnym oddanym do użytku ma być ten pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem. Koszt liczącego 16 km odcinka szacowany był na 880 milionów zł. Początkowo finalizacja inwestycji miała mieć miejsce w ostatnim kwartale 2023 roku. Obecnie mówi się o tym, że realistyczny jest lipiec 2024 roku.

Tunel Zakopianka - długość i ważne parametry

Tunel na Zakopiance ma długość 2 km i 58 m. Każda z jego naw posiada dwa pasy ruchu. Mają one po 3,5 m szerokości. Dodatkowy pas awaryjny jest szeroki na 3 m. Wysokość tunelu to 4,7 m. Szerokość użytkowa to 14.9 m. Dodatkowo zadbano o kwestie bezpieczeństwa: wzdłuż ścian umieszczono drogi ewakuacyjne o szerokości 1,2 m, co 172,5 m rozmieszczone są zaś nisze ewakuacyjne. Elementem inwestycji stało się także Centrum Zarządzania Tunelem w Skomielnej Białej, które działa całodobowo.

Tunel - Zakopane. Kontrowersje

Co jeszcze wiadomo o tunelu na Zakopiance? Kontrowersyjny był już sam sposób jego budowy, która odbywała się bez przerw i postojów. Powodowało to naprężenia i odkształcenia, które musiały być przez cały czas monitorowane. Jednym z największych problemów było w tym przypadku wystąpienie osuwiska, które czasowo wstrzymało prace aż do jego zabezpieczenia w czerwcu 2019 roku.

Druga kontrowersja związana jest z funkcjonowaniem odcinkowego pomiaru prędkości właśnie na etapie tunelu pod Luboniem Małym. Już po pierwszym miesiącu zarejestrowano 2926 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości, która wynosi 100 km/h. W tunelu pracuje osiem kamer, których zadaniem jest dokonywanie pomiarów prędkości w obu kierunkach. Chociaż zdarzały się tu znaczące przekroczenia prędkości, to jednak 75 proc. przypadków dotyczy naruszenia przepisów o mniej niż 20 km.

Wykroczenie można tutaj także popełnić w inny sposób: niektórzy kierowcy zatrzymują się w tunelu po to, by zrobić sobie zdjęcie. Jest to surowo zabronione.

