Przejścia dla zwierząt już były. Powstał most dla wiewiórek. Będą kolejne

Most dla wiewiórek umieszczono nad ulicą Okólną w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. Ma umożliwić zwierzętom bezpieczne pokonywanie drogi, na której często wpadały pod koła samochodów.

Wiewiórki żyją praktycznie wszędzie wokół nas, w parkach, skwerach, wszelkich zadrzewionych terenach, w lasach. Przemieszczają się szukając pokarmu, schronienia i partnera. Niestety, często giną pod kołami samochodu. Postanowiliśmy, że spróbujemy coś na to zaradzić i poszukać bezpiecznego rozwiązania do pokonywania ulic

- mówi Małgorzata Kryzińska, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Most dla wiewiórek w Łodzi z włoskiej siatki

Most jest zawieszony wysoko, by wiewiórki były jak najdalej od samochodów. Został wykonany z siatki wyprodukowanej we Włoszech. Posiada stabilizator UV, który zapobiegnie jej kruszeniu. Most zawisł na specjalistycznej, elastycznej linie. Aby oswoić wiewiórki z nowym rozwiązaniem, przy moście został zawieszony "orzeszkomat".

Mieści się w nim półtora kilograma pożywienia. Wiewiórki najbardziej lubią orzechy włoskie i laskowe. Liczymy, że nęcone pokarmem przekonają się do korzystania z most

- opisuje Kryzińska.

Mosty, poza wymiarem praktycznym, mają mieć także walor edukacyjny. Pomysłodawcy chcą, żeby widząc je, kierowcy zdejmowali nogę z gazu, zwalniali, obserwowali, co się dzieje w lesie, przez który przejeżdżają. Zapowiadają, że jeśli rozwiązanie się sprawdzi, w Łodzi powstaną kolejne mosty dla wiewiórek.

W 2020 r. do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi trafiło ponad 2300 zwierząt, w tym ponad 800 młodych, które wymagały opieki. Prawie 1000 zwierząt udało się wyleczyć i w pełni sił wypuścić na wolność.