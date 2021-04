Sandomierz zyska "nowy" most. Rozbudowa ma się zacząć już niedługo

Komisja przetargowa wybrała firmę Intop Tarnobrzeg to rozbudowy mostu w Sandomierzu, który wchodzi w skład DK77.

Inwestycja będzie budowana w systemie Projektuj i buduj. Do zadań wykonawcy będzie przygotowanie obiektu, demontaż istniejącego obiektu, wzmocnienie istniejących podpór i przygotowanie nowego fragmentu mostu, który wizualnie będzie nawiązywał do pozostałej części oraz włączenie go do istniejącej infrastruktury miasta.

Poza tym wykonawca zostanie zobowiązany do wykonania prac związanych z przebudową i budową infrastruktury nadziemnej i podziemnej oraz przebudowę i budowę urządzeń ochrony środowiska.

Oferta, która wygrała przetarg opiewała na kwotę ok. 68,6 mln zł. Docelowo przeprawa przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 77 ma być dwujezdniowa. Inwestycja powinna być zrealizowana w przeciągu 34 miesięcy od podpisania umowy.