Autostrada A1 bezpłatna w wakacje, ale nie całe. Przyda się dokładny zegarek

Od 1 lipca bieżącego roku przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA stał się bezpłatny. Chodzi o odcinki dróg A2 i A4. Teraz Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że do listy "darmowych" autostrad dołączy koncesjonowany odcinek autostrady A1 prowadzący z Torunia do Gdańska. Wybrzeże to najpopularniejszy cel wakacyjnych podróży, dlatego każdego roku w lipcu i sierpniu na autostradzie A1 panuje ogromny ruch.

