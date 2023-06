Rusza remont jednej z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Wakacyjne utrudnienia na A2. Kiedy koniec?

Przed paroma dniami rozpoczął się okres wakacyjny. Dobre warunki pogodowe sprzyjają nie tylko rodzinnym wyjazdom, ale także wszelkiego rodzaju drogowym remontom. Właśnie teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powiadomiła o rozpoczęciu prac na autostradzie A2. Na szczęście, chodzi jedynie o jej niewielki odcinek.

Prace na autostradzie A2. Czeka nas miesiąc utrudnień w ruchu

GDDKiA przekazała, że w przypadku jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy prace obejmą odcinek o długości 2,36 km (mowa tutaj o odcinku ciągnącym się od 324,2 km do 326,56 km autostrady). Jak przekazują przedstawiciele dyrekcji: "Będą tam wymieniane aż trzy warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Po usunięciu starych warstw zostaną położone nowe i dodatkowo zastosowana zostanie siatka wzmacniająca, co zapewni bezawaryjną eksploatację drogi na kolejnych kilka lat". W trakcie prowadzonych robót ruch w obu kierunkach będzie się odbywał po jezdni północnej. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace powinny zakończyć się już po miesiącu.

Jeśli chodzi o jezdnię w stronę Poznania, wyremontowany zostanie odcinek o długości ok. 1,4 km. Prace rozpoczną się w nocy z 2 na 3 lipca i potrwają około trzech tygodni. Wymieniane będą dwie wierzchnie warstwy i podobnie jak w przypadku pierwszego remontowanego odcinka, tak i tutaj zastosowana zostanie siatka wzmacniająca. Na czas trwania robót ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jezdni południowej. Będą tam obowiązywały ograniczenia prędkości do 80, a nawet do 70 km/h, zależnie od miejsca.

Po zakończeniu remontu nawierzchni na obu jezdniach, konieczna będzie także jej wymiana na łącznicy Warszawa - Łódź na węźle Stryków. W tym przypadku prace potrwają około miesiąca i zakończą się pod koniec wakacji. Więcej informacji dotyczących remontów dróg oraz utrudnień w ruchu znajdziesz na stronie Gazeta.pl