Darmowe autostrady w Polsce. Senackie komisje wydały decyzję

Wszystko wskazuje na to, że polskie autostrady już wkrótce staną się bezpłatne. W parlamencie trwają teraz intensywne prace nad wprowadzeniem ustawy, która zniesie pobór opłat na państwowych odcinkach. Mowa tutaj o ok.99-kilometrowej części A2 między Koninem a Strykowem i odcinku A4 Wrocław – Sośnica o długości 162 km. Oczywiście opłaty będą nadal pobierane od kierowców samochodów ciężarowych (pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony), a także autobusów. 20 czerwca senackie komisje budżetu oraz infrastruktury opowiedziały się za przyjęciem projektu ustawy. Co więcej, nie wprowadziły do niego żadnych poprawek.

REKLAMA

Kosztowna decyzja i negocjacje z koncesjonariuszami

Podczas senackich obrad nie obyło się bez pytań dotyczących kosztów utrzymania autostrad. Jak wynika z danych przedstawionych przez reprezentantów Ministerstwa Infrastruktury, roczny koszt utrzymania 1 km autostrady A2 to ok. 131 tys. zł. W przypadku autostrady A4 jest to wydatek rzędu 301 tys. zł. Biorąc pod uwagę długość jedynie płatnych odcinków, łączny koszt ich utrzymania wynosi niecałe 62 mln zł rocznie (ok. 13 mln zł na A2 oraz ok. 49 mln zł na A4).

Google Maps jak Yanosik czy Waze. Też możesz ostrzegać innych kierowców

Oczywiście podniesiona została kwestia bezpłatnych przejazdów także w przypadku autostrad "prywatnych" zarządzanych przez zewnętrznych koncesjonariuszy. Chodzi o trzy odcinki - A1 Rusocin Nowa Wieś, A2 Konin - Świecko oraz A4 Katowice - Kraków. Do sprawy odniósł się sam wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Jak stwierdzi polityk cytowany przez TVN24: "Tą ustawą zwalniamy wprost z opłat samochody osobowe za przejazd autostradami państwowymi. Będziemy też negocjować z koncesjonariuszami zasady, na jakich znieść odpłatność za przejazd zarządzanymi przez nich odcinkami".

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek

Oprócz zniesienia opłat za przejazd autostradami, istotnym punktem jest także wprowadzenie na drogach szybkiego ruchu zakazu wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych. Jak tłumaczą rządzący, zakaz ma na celu poprawę bezpieczeństwa. Będzie od dotyczył odcinków o dwóch pasach ruchu. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której poprzedzający pojazd będzie poruszał się ze znaczenie mniejszą prędkością, z wyłączeniem pojazdów wykonujących na drodze różnego rodzaju prace i jednocześnie wysyłających żółte sygnały błyskowe. Więcej informacji dotyczących prac polskich władz znajdziesz na stronie Gazeta.pl