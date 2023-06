Kamper premium. Droższy niż niejedno M3 w Polsce

Najprostszy sposób na kampera? Wystarczy przerobić popularny model auta dostawczego zachowując przy tym oryginalną kabinę kierowcy. Całość wygląda wówczas jak duża paka przyczepiona do popularnego auta dostawczego. W segmencie premium to jednak za mało. Producenci kamperów budują bowiem od podstaw zupełnie nowe nadwozie na platformie auta dostawczego. Wbrew pozorom to spora różnica.

Jeszcze do niedawna firmy budujące kampery najczęściej sięgały po auta dostawcze Fiata (Ducato to bestseller w branży). Problemy z dostępnością nowych samochodów (coraz trudniej także o większe o mocniejsze silniki) sprawiły, że specjalistyczni wytwórcy sięgnęli po dostawcze pojazdy oferowane przez Citroena, Mercedesa czy Volkswagena. Nowe modele Adrii czy Le Voaygeur bazują na Sprinterze a Pilote na Fordzie Transit. W przypadku większych kamperów na bazie ciężarówek jednym z kluczowych dostawców jest zaś Mercedes (chętnie wykorzystywane są także produkty Iveco).

Prysznic, blat kuchenny i zmywarka

Na co można liczyć w kamperze klasy premium? W tym sezonie producenci chwalą się usprawnieniami w kwestii funkcjonalności. Jednym z trendów jest projektowanie łazienki tak, by maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń na prysznic (także jako osobny), umywalkę czy toaletę i szafki. W części kuchennej projektanci starają się powiększyć tzw. przestrzeń roboczą (opcja wydłużenia blatu o składany dodatkowy element) i zmieścić możliwie jak największą lodówkę (nawet 170-180 l) oraz szafki o większej pojemności. W ramach opcji można zrezygnować z dolnych szafek i zastąpić je zmywarką. Niektórzy producenci oferują także powiększone łóżka do sypialni (materace o długości powyżej 2 m) czy grubsze wygodniejsze materace piankowe). W opcji jest także zdalnie sterowane oświetlenie z różnymi scenami świetlnymi zależnie od nastroju.

Producenci chwalą się także dodatkową przestrzenią na przechowywanie w przypadku aut z podwójną podłogą oraz miejsc na rowery i skutery elektryczne w większych kamperach. Coraz łatwiej o dodatkową izolację (tzw. ścianki warstwowe), by kamper służył przez cały rok (także w warunkach zimowych). Nie brak także zabiegów w celu ograniczenia masy własnej pojazdu. Niektóre marki rezygnują z drzwi kierowcy, by uprościć konstrukcję zintegrowanego nadwozia na podwoziu auta dostawczego. Naturalnie im wyższa klasa pojazdu, tym większe możliwości aranżacji wnętrza i kolorystyki wykończenia. Stąd rzadko kiedy trafiają się większe kampery z bliźniaczym wystrojem kabiny. W przypadku mniejszych obecnie modna jest jasna kolorystyka drewna i białe powierzchnie frontów czy ścianek działowych.

Kampera premium można także poznać po cenie. Zintegrowane modele (bez fabrycznej kabiny auta dostawczego) to wydatek powyżej 60 tys. euro. Jeśli jednak liczymy na dłuższe pojazdy (ok. 8 - 9 m) trzeba liczyć się z wydatkiem powyżej 100 tys. euro. Luksusowe i bardzo pojemne kampery budowane na bazie ciężarówek to już koszt kilkuset tysięcy euro. To i tak więcej niż nowe spore mieszkanie w stanie deweloperskim w wielu miastach w Polsce.