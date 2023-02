Toyota Hilux GR Sport jako kamper? Tak, do tego taki gotowy na przygodę

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Większość kamperów powstaje na bazie aut dostawczych. Jednak pickupy równie dobrze sprawdzają się w tej roli. Udowadnia to japońska firma Direct Cars, tworząc BR75 SUV Adventure Camper, który oparty jest na Toyocie Hilux GR Sport.

BR75 stworzono na bazie Toyoty z podwójną kabiną. Zamiast tylnej paki, jest konstrukcja, która ma dłuższy zwis i łączy się z kabiną, nie zaburzając aerodynamiki pojazdu. W rezultacie kamper jest w stanie pomieścić pięciu pasażerów, a w części mieszkalnej mogą przebywać dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci.

Co najważniejsze, do tylnej części dostęp jest nie tylko poprzez boczne i tylne drzwi, ale również z kabiny pojazdu. Oznacza to, że nie trzeba wychodzić z auta, żeby udać się do kuchni czy spać. Przydatna cecha, w szczególności podczas złej pogody.

W dołączonej konstrukcji znaleźć można drewniane panele, podłogę wyłożoną kafelkami i dodatkowe oświetlenie. Pierwszym elementem, który rzuca się w oczy, to duża jadalnia ze składanym stołem i dwiema ławkami. Dach się unosi i może służyć jako świetlik.

Jadalnię można przekształcić w podwójne łóżko o długości 2300 mm. Drugie rozkładane łóżko znajduje się nad kabiną i ma długość 1660 mm, przez co jest to idealne miejsce dla dzieci. Z każdej strony znajduje się okno i jest dużo schowków.

Ciekawym elementem jest pełnowymiarowa klimatyzacja, która znajduje się w części dziennej. Zewnętrzny element klimatyzacji umieszczono pod tylnym zderzakiem. Wszystkie udogodnienia obsługuje się za pomocą dotykowego panelu.

W tylnej części znajduje się drugi pokój. Jest tam prysznic, wodoodporną podłogę, umywalka, lustro, wysuwany blat i kilka schowków. Można się tam dostać zarówno z wnętrza, jak i z zewnątrz.

BR75 wyposażony jest w duży akumulator o pojemności 200 Ah, który można ładować podczas jazdy lub za pomocą paneli słonecznych o mocy 200 W, które znajduję się na dachu. Pojazd jest wyposażony w 85-litrowy zbiornik na wodę. Auto wyposażono również w dwa gniazdka zewnętrzne do zasilania zewnętrznych urządzeń.

Direct Cars jednak nie wyrzuca niepotrzebnych elementów. Wspomniana, usunięta paka może być zmieniona w oddzielna przyczepę, którą można ciągnąć za kamperem.

BR75 kosztuje 12.450.000 jenów. Oczywiście kwota ta nie jest ostateczna, wszystko zależy od tego jakie opcje się wybierze.