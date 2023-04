Prawo jazdy na kampera. Najważniejsza jest rubryka F2, ale nie w samym prawku

Prawo jazdy na kampera

Dwa najpopularniejsze nowe kampery w Europie i Polsce to VW California i Mercedes Marco Polo. Bazują odpowiednio na VW Transporterze i Mercedesie Klasy V. To samochody, którymi można jeździć, mając prawo jazdy kat. B. Ich podróżnicze wersje również łapią się na zwykłe prawko. Również z większością kamperów z rynku wtórnego nie powinno być problemu, choć są wyjątki. Jeśli kierowca jedzie zbyt ciężkim samochodem, to ryzykuje aż 1500 zł i spore problemy podczas kontroli. Jakimi kamperami można jeździć z prawem jazdy kat. B i jak sprawdzić, czy mamy odpowiednie uprawnienia?

Jakie prawo jazdy na kampera

Posiadacz prawa jazdy kategorii B może jeździć samochodami osobowymi lub małymi dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony. Jeśli samochód ma napęd alternatywny (w przepisach pod tym terminem kryją się głównie elektryki i auta wodorowe), to limit podniesiony jest do 4,25 tony, ale w przypadku kamperów na rynku, poza ciekawostkami, nie ma raczej elektrycznych pojazdów tego typu. A na pewno nie są popularne. Dlatego kierowca powinien skupić się na 3,5 tony.

DMC na poziomie 3,5 tony naprawdę sporo i nie zawęża naszych uprawnień do klasycznych osobówek. Na kategorii B możemy jeździć kamperami, a na pewno większością dostępnych w Polsce. To z pewnością interesujące zwłaszcza teraz, kiedy popularność kamperów rośnie. Z prawem jazdy kategorii B możecie wynająć/kupić już naprawdę dużego kampera i swoim własnym domem na kołach ruszyć w podróż. Z prawem jazdy kat. B można także jeździć europejskimi pikapami, a także małymi dostawczakami i busami.

Prawo jazdy na kampera - gdzie sprawdzić DMC?

Dopuszczalną masę całkowitą pojazdu określono w ustawie Prawo o ruchu drogowym. DMC oznacza łączną masę pojazdu lub zespołu pojazdów wraz z masą ładunku i osobami podróżującymi deklarowaną jako dopuszczalną na drodze procesu homologacyjnego. Znajdziecie ją w dowodzie rejestracyjnym swojego samochodu w rubryce "F". To właśnie w tej rubryce możecie sprawdzić DMC. Jeśli przekracza 3500 kg, to oznacza, że potrzebujecie wyższego prawa jazdy niż B.

Zawsze przed wynajęciem albo zakupem kampera upewnijcie się, jakie ma DMC. To od tego parametru zależy, czy możecie prowadzić dany pojazd na prawo jazdy kategorii B. Większość oferowanych w Polsce kamperów spokojnie zmieści się w tym limicie. Pamiętajcie jednak, że na rynku dostępne są znacznie większe kampery niż te, które zwykle widujemy na polskich drogach.

Mandat za brak prawa jazdy w 2023 r.

Jazda zbyt dużym kamperem zostanie potraktowana przez policję jako jazda bez uprawnień. W 2023 r. mandat za brak prawa jazdy to aż 1500 zł. Przy rażącym naruszaniu przepisów, a za takie można uznać poruszanie się pojazdem, do którego nie mamy uprawnień, policjant może zdecydować się na przekazanie sprawy do sądu. Wtedy kierowcy grozi już poważna grzywna. Sędzia może od teraz ukarać go grzywną w wysokości do 30 000 złotych, a także orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymany przez policję kierowca bez uprawnień dostanie także zakaz prowadzenia dalszej jazdy. Musi przekazać pojazd osobie z odpowiednimi uprawnieniami albo zostawić go w bezpiecznym miejscu.