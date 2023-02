Kamper jako ciężarówka? Ten taki jest

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jeśli chce się jeździć kamperem, to kupuje się lub wynajmuje kampera, a jeśli potrzeba auta dostawczego, to robi się to samo. A gdyby tak połączyć jedno z drugim?

Silver Spear to modułowy pojazd, który może służyć wielu celom. Został zaprojektowany i zbudowany przez Toro Bravo 4x4. Można go przerobić z pojazdu do pracy w kampera. Pojazd ten jest ich debiutanckim projektem.

Firma została założona przez byłego zawodnika NFL, Jeffa Rohrera. Toro Bravo 4x4 współpracowała ze studiem inżynierii koncepcyjnej PROTOTYP3 nad stworzeniem innowacyjnego pojazdu typu „wszystko w jednym", który jest przeznaczony zarówno do pracy, jak i wypoczynku.

Silver Spear jest zbudowany na wytrzymałym podwoziu ciężarówki. Ma fabryczny napęd na cztery koła i jeździ na kołach z 40-calowymi oponami do prędkości 130 km/h. Jak podaje firma jako bazę dla swojego pojazdu wykorzystują zupełnie nowe podwozia z kabiną załogową z ciężarówek Ford F-550, Chevrolet 5500 i Ram 5500.

Modułowa wszechstronność jest możliwa dzięki drukowi 3D. W tej technologii stworzono wyjmowane łóżka, wykonane na zamówienie szafki i wyjmowany blat kuchenny. Oznacza to, że istnieje możliwość dostosowania pojazdu do swoich potrzeb.

Jako ciężarówka robocza Silver Spear ma wewnątrz półki zamontowane na ścianach bocznych do przechowywania narzędzi. W razie potrzeby można użyć czterech zewnętrznych szyn montażowych do zamocowania dodatkowych stanowisk roboczych.

Pojazd ma długość 8 metrów od zderzaka do zderzaka, natomiast wnętrze paki ma 6 metrów. Można zatem przewozić długie materiały. Zintegrowane szyny podłogowe umożliwiają bezpieczne mocowanie wszystkiego, co jest potrzebne do pracy.

Z tyłu pojazdu znajduje się opuszczana rampa, która ułatwia załadunek i rozładunek pojazdu. Za jej pośrednictwem można również zapakować motocykl czy inny mniejszy pojazd. Może też służyć jako stół czy taras.

Jako kamper Silver Spear jest wyposażony w łóżko typu queen-size nad kabiną, a także dwa składane łóżka piętrowe, dzięki czemu jest dużo miejsca do spania dla całej rodziny. Wewnątrz znalazło się również miejsce na modułową kuchnię z szafkami oraz zlewem, toaletę i inne miejsca do przechowywania rzeczy.

Z innych udogodnień warto wymienić przenośną lodówkę, dwupalnikową kuchenkę na propan, 227-litrowy zbiornik świeżej wody, 113-litrowy zbiornik na szarą wodę i pięć paneli słonecznych.

Kuchnię można wyciągnąć na dwór lub całkowicie usunąć zyskując więcej miejsca.

Na jednej ze ścian zewnętrznych znajduje się wysuwana markiza, wysuwane schody oraz szyny montażowe, na których można zamocować modułowe stoły zewnętrzne.

Toro Bravo 4×4 otworzyło już przedsprzedaż Silver Spear, której cena wynosi 236.000 dolarów. Oczekuje się, że pierwsze dostawy rozpoczną się jeszcze w tym roku.