To koniec nowoczesnej fabryki. Nie znaleziono alternatywy dla zamknięcia

Fabryka Audi zlokalizowana w stolicy Belgii, znana jako Audi Brussels, produkuje obecne samochody z napędem elektrycznym Audi Q8 e-tron i Audi Q8 Sportback e-tron. Wcześniej powstawał tam model Audi e-tron, który był pierwszym seryjnie produkowanym samochodem czterech pierścieni, zasilanym energią elektryczną. Co więcej, zakład w Brukseli w 2018 roku został pierwszym na świecie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla zakładem produkcyjnym w segmencie pojazdów premium.

Koniec produkcji do 28 lutego 2025 r.

O decyzji o wygaszaniu produkcji w Audi Brussels głośno zrobiło się jakiś czas temu. Zamknięcie fabryki zwiastowała natomiast już listopadowa informacja o braku rezultatów w poszukiwaniu nabywcy. Teraz jednak już wiadomo, kiedy dokładne zatrzyma się linia produkcyjna. Koniec ma nastąpić 28 lutego 2025 roku. Poinformował o tym rzecznik prasowy Audi Peter D'hoore, po tym jak firma podała do wiadomości, że nie znaleziono alternatywy dla zamknięcia belgijskiej fabryki. Firma borykająca się z różnymi problemami, próbowała sprzedać brukselski zakład, jednak mimo wielu rozmów z zainteresowanymi stronami, żadnej nie udało się zakończyć w sposób wiążący. Zamknięcie zakładu oznacza stratę miejsc pracy dla około 3000 osób.

"Decyzja o zamknięciu fabryki w Brukseli jest bolesna. Osobiście była to najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek musiałem podjąć w mojej zawodowej karierze" – powiedział Gerd Walker, członek zarządu Audi AG i szef produkcji cytowany przez agencję Reuters.

Fabryka samochodów Audi Brussels Fot. Audi Brussels

Ponad 70 lat zakładu w Brukseli

Zakład w Brukseli ma ponad 70 lat. Pierwszy pojazd zjechał z linii produkcyjnej 7 kwietnia 1949 roku. Od 1970 roku aż do przejęcia zakładu przez AUDI AG w 2007 roku, teren należał do Volkswagen AG i produkowano różne modele Volkswagen Group: VW Golf, VW Polo i Audi A3. W 2010 roku rozpoczęcie produkcji Audi A1 oznaczało nową erę. W historii zakładu Audi A1 było pierwszym modelem produkowanym wyłącznie w stolicy Europy. W 2018 r. kiedy zakończono budowę Audi A1 pierwszej generacji, produkcja tego auta została przeniesiona z Brukseli do Martorell w Hiszpanii. Łącznie od maja 2010 roku w Brukseli wyprodukowano prawie 910 000 samochodów Audi A1.

W 2018 roku nastąpiło rozpoczęcie seryjnej produkcji SUV-a klasy premium, którym zostało elektryczne Audi e-tron, a w 2020 kolejnym modelem został drugi wariant nadwozia Audi e-tron Sportback. Pojazdy te w 2022 r. po przeprowadzonym liftingu otrzymały zmienione nazwy na Audi Q8 e-tron i Audi Q8 Sportback e-tron. W materiale wykorzystano zdjęcia prasowe pochodzące z fabryki Audi Brussels.