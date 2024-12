Powrót do lat 80. Szalona moc i napęd na tył. Zero ściemy, Renault naprawdę to robi

Francuzi odrodzili Renault 5. To 5-drzwiowa osobówka bezpośrednio nawiązująca swoją stylistyką do popularnego niegdyś samochodu miejskiego. Co więcej, powraca nie tylko to przywołujące wspomnienia auto, które niedawno wprowadzono do sprzedaży w Polsce (cennik tutaj). Inżynierowie opracowali także bezkompromisowy wariant sportowy. Pojazd mający odjechany wygląd i mocarny napęd, jest nowoczesnym wcieleniem klasycznych Renault 5 Turbo i Turbo 2 z lat 80., które niegdyś były gwarancją zawrotnych przyspieszeń, a ich plakaty zdobiły ściany nie tylko warsztatów samochodowych.

Premiera samochodu na planie serialu

Czterdzieści cztery lata po premierze Renault 5 Turbo (o historii tego auta można przeczytać tutaj), marka przywraca do życia tę doskonałą, sportową ikonę w nowej odsłonie, która ma zachwycić wszystkich entuzjastów. Do prezentacji Renault 5 Turbo 3E firma wykorzystała serial dokumentalny "Anatomie d'un come-back" (Anatomia comebacku), dostępny od 13 grudnia na platformie Prime Video. Produkcja ta jest opowieścią o transformacji Grupy Renault po bezprecedensowym kryzysie branży, który nastąpił z początkiem 2020 roku.

Pod sam koniec czwartego odcinka serialu widzowie towarzyszą Luce de Meo, CEO Grupy Renault, Fabrice'owi Cambolive'owi, CEO marki Renault, i Gilles'owi Vidalowi, dyrektorowi designu marki Renault, podczas wizyty w Design Center, gdzie wspólnie odkrywają przyszły model. W filmie Luca de Meo potwierdza, że Renault 5 Turbo 3E wkrótce wejdzie do produkcji seryjnej.

Zobacz film z nowym Renault 5 Turbo 3E

Retrofuturystyczny design

Francuzi w pierwszym komunikacie prasowanym na temat Renault 5 Turbo 3E poinformowali, że samochód ten połączy pierwszorzędne osiągi z bogactwem stylistycznym i wieloma odniesieniami do świata wyścigów samochodowych. W przedstawionym pojeździe sylwetka typowa dla samochodu wyścigowego i kolory nadwozia przywodzą na myśl historyczne malowanie modelu, który brał udział w zawodach w latach 80.

Retrofuturystyczny design elektrycznego Renault 5 Turbo 3E umożliwił ukrycie nowoczesnego elementu, jakim jest gniazdo ładowania w jednym z tylnych wlotów powietrza, nawiązujących do oryginalnego stylu Renault 5 Turbo. Wiadomo, że nadwozie wykonano z włókna węglowego w celu obniżenia masy własnej pojazdu.

Od 0 do 100 km/h w 3 sekundy

Zupełnie tak samo jak w legendarnym poprzedniku, napęd trafi na tylne koła. Dwa silniki elektryczne umiejscowione w tylnych kołach dostarczą napęd bezpośrednio do każdego z kół z osobna, a ich łączna moc wyniesie ponad 500 KM. Renault 5 Turbo 3E ma rozpędzać się od 0 do 100 km/h w zaledwie 3 sekundy, co jest czasem godnym supersamochodów. Jak informuje Renault, w prace nad tym pojazdem zaangażowane są obecnie wszystkie zasoby wiedzy i umiejętności technicznych Grupy Renault. Kolejne informacje na temat tego auta zostaną ujawnione w 2025 roku. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.