Tylko tak mocuj łańcuchy śniegowe. Upewnij się, że nie potrzebujesz dwóch zestawów

Opady śniegu wciąż zaskakują kierowców, którzy mimo wciąż trwającej zimy bywają nieprzygotowani do trudnych warunków drogowych. Niska przyczepność kół, śliskość i słaba widoczność mogą uprzykrzyć życie nawet najbardziej spokojnym osobom. Warto wtedy rozważyć zastosowanie łańcuchów śniegowych. O co z nimi chodzi i jak je montować?

Kiedy zakładać łańcuchy śniegowe? Zrób to w tym czasie, a później sobie podziękujesz

Łańcuchy śniegowe nie są standardowym wyposażeniem naszych samochodów, bo służą tylko w określonych sytuacjach i na konkretnych nawierzchniach. Według polskich przepisów można używać ich jedynie na drodze pokrytej śniegiem. Są oznaczone znakiem C-18. Na objętym nim odcinku kierowcy są zobowiązani do założenia łańcuchów na kołach napędowych - co najmniej dwóch.

Fot. libre de droit / iStock

Łańcuchy śniegowe miewają różne wzory:

drabinkowy;

rombowy;

trójkątny.

Przed zakupem należy zwrócić uwagę, by były dopasowane do kół naszego samochodu. Niektórzy producenci w instrukcji piszą, do jakich modeli pojazdów nadają się ich łańcuchy.

Jak zakładać łańcuchy śniegowe? W przypadku osobówek nie powinno być problemu

Jeśli chodzi o samochody osobowe, to montaż łańcuchów nie powinien sprawiać większych problemów. Często wystarczy je po prostu rozłożyć i zapiąć na kołach, a po przejechaniu kilkunastu metrów poprawić napięcie. Nie zapomnij też o dokładnym przeczytaniu instrukcji, dzięki czemu unikniesz pomyłek. Łańcuchy należy nakładać na koła napędowe. Jeśli masz takie cztery, powinieneś kupić dwa zestawy. Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.