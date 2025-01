System start-stop znajduje się w wielu nowych samochodach. To elektroniczny układ, którego zadaniem jest automatyczne wyłączanie i włączanie silnika w czasie postoju. W przypadku manualnej skrzyni biegów wystarczy wrzucić "bieg neutralny" i zdjąć nogę z pedału sprzęgła, a silnik zgaśnie i zapali się, kiedy naciśniemy pedał ponownie. W automatycznych skrzyniach wygaszenie i wybudzenie silnika jest uzależnione od pedału hamulca. Wielu kierowców jednak zastanawia się, czy system start-stop można wyłączyć na stałe.

Czy można wyłączyć system start-stop? Wystarczy, że naciśniesz jeden guzik

Celem wprowadzenia systemu jest ekonomia jazdy, czyli mniejsze zużycie paliwa i ochrona środowiska, ponieważ redukuje emisję spalin. Nie wszyscy kierowcy jednak przepadają za tą funkcją, bo naraża ona na większe zużycie części pojazdu np. akumulatora czy rozrusznika.

Mechanicy za nim nie przepadają, ale ma swoje plusy. Tyle możesz oszczędzić z systemem start-stop

Wyłączenie systemu jest możliwe. Wystarczy nacisnąć "A OFF", który najczęściej znajduje się w pobliżu skrzyni zmiany biegów. Aby włączyć go z powrotem, trzeba ponownie nacisnąć przycisk. Należy jednak pamiętać, że guzik dezaktywuje system do kolejnego uruchomienia silnika, a więc nie na stałe.

Jak wyłączyć start-stop na stałe? Udaj się do specjalisty, a trwale pozbędziesz się tej funkcji

Większość producentów samochodów nie przewiduje możliwości wyłączenia start-stop za pomocą jednego guzika. Jest to jednak możliwe za pomocą komputera serwisowego. Dezaktywacją funkcji zajmują się serwisy elektroniki pojazdów lub punkty ASO. Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.