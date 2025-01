We wrześniu 2023 roku został opublikowany długo wyczekiwany raport pt. "Informacja o wynikach kontroli Systemu Szkolenia Kandydatów na Kierowców". Najwyższa Izba Kontroli w liczącej aż 227 stron publikacji zwróciła uwagę na wiele problemów, które dotyczą systemu szkolenia kandydatów na kierowców.

Ile razy rekordzista zdawał prawo jazdy? Raport NIK o systemie szkolenia kierowców

Jeśli chodzi o liczbę podejść do egzaminów na prawo jazdy, miano rekordzisty należy do mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego. Mężczyzna aż 163 razy próbował zdać egzamin teoretyczny. Zajęło mu to łącznie 17 lat. Kolejnym przypadkiem jest kursant, który przystępował do testu praktycznego aż 101 razy. Okazuje się, że takie przypadki są wyjątkowe, jednak zdarzają się coraz częściej.

NIK, analizując dane z 18 WORD-ów w latach 2016-2022, zwrócił uwagę na statystyki dla kategorii A i B prawa jazdy. Przedstawiają się one następująco:

ponad 87 tysięcy osób (10,7 proc.) zdawało egzamin teoretyczny kilka razy w ciągu jednego dnia - rekord to 8 podejść,

ponad 19 tysięcy osób podchodziło do egzaminu praktycznego wielokrotnie tego samego dnia - rekord to 5 prób,

ponad 19 tysięcy kursantów zdawało egzamin praktyczny co najmniej 10 razy,

ponad 8 tysięcy osób podchodziło minimum 10 razy do egzaminu teoretycznego.

Gdzie w Polsce najtrudniej zdać prawo jazdy? Zjawisko turystyki egzaminacyjnej

Autorzy raportu wskazują, że w ostatnich 30 latach doszło do "stopniowego obniżenia standardów przeprowadzania egzaminów". Wśród przyczyn podaje się zjawisko "turystyki egzaminacyjnej", polegającej na tym, że kursant z dużego miasta nie zdaje egzaminu praktycznego w miejscu zamieszkania (większe natężenie ruchu, większe ryzyko popełnienia błędu). Zamiast tego wybiera ośrodki zlokalizowane w małych miejscowościach. To z kolei "nie pozwala na zachowanie jednolitych standardów przy ocenie umiejętności zdających". Raport wskazuje, że 112 szkół nauki jazdy z 18 kontrolowanych WORD-ów przeszkoliło około 10 750 kursantów z powiatów oddalonych o ponad 100 km.

