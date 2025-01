Zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku każdy ma obowiązek prawidłowego postępowania ze śmieciami. Lekceważenie obowiązujących przepisów obarczone jest ryzykiem otrzymania dotkliwej kary. Mandat może nałożyć m.in. Straż Miejska, w maksymalnej wysokości 500 zł. Dotyczy to również starych lub uszkodzonych części samochodowych oraz płynów eksploatacyjnych.

