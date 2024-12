Okresowe prawa jazdy są wydawane od stycznia 2013 roku. Dokumenty dla kategorii B, B1, B+E oraz A, A1, A2, AM, i T są ważne 15 lat, chyba że lekarz wyda zgodę na otrzymanie uprawnień na okres krótszy (np. na pięć lat) ze względu na problemy zdrowotne. Kierowcy, którzy zdali egzamin przed styczniem 2013 roku, otrzymywali tzw. bezterminowe prawa jazdy. Wydawałoby się, że nie wymagają one wymiany, ale nic bardziej mylnego. Ministerstwo wskazało konkretny termin.

REKLAMA

Zobacz wideo 10 sekund do utraty prawa jazdy. Kierowcę czeka ponowny egzamin

Kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy? Zmiany dotkną wielu Polaków

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Infrastruktury bezterminowe prawa jazdy wkrótce stracą ważność. Proces ich wymiany rozpocznie się 19 stycznia 2028 roku i potrwa do 18 stycznia 2033 roku. Pięć lat okresu przejściowego ma zapewnić sprawny proces wymiany dokumentów i ma na celu uniknięcie chaosu w urzędach.

Polacy ruszają do urzędów. Muszą wymienić swoje prawa jazdy - zdjęcie ilustracyjne Stadtratte/Istock.com

Procedura będzie obejmować złożenie wniosku do starosty i przedłożenie kopii aktualnego prawa jazdy. Koszty wymiany na obecną chwilę to 100,50 zł. Ministerstwo szacuje, że liczba dokumentów do może sięgać 15 mln.

Wymiana prawa jazdy na nowe. Będzie trzeba zdawać ponowny egzamin?

Na szczęście jest dobra wiadomość, bo zmiany obejmują jedynie wyrobienie nowego dokumentu. Kierowcy nie będą musieli podchodzić do egzaminów. Niepotrzebne będą również dodatkowe badania lekarskie. Powodem zmian jest nieprzystosowanie obecnych dokumentów do standardów unijnych. Nowe prawa jazdy będą zgodne z wytycznymi UE, będą mieć dodatkowe zabezpieczenia i elementy, które ułatwią identyfikację kierowcy. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.