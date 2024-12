Pokrowiec i osłona na kierownice - fajny dodatek czy utrudniający jazdę przedmiot?

Korzystanie z pokrowców na kierownice nie jest niebezpieczne. Dopóki pokrowiec jest odpowiednio dopasowany, ma właściwy rozmiar, pochodzi od zaufanego producenta i jest prawidłowo zainstalowany, korzystanie z niego jest bezpieczne dla każdego. Problem pojawia się, gdy osłona jest zbyt duża lub luźna na kierownicy. Prowadzi to do poślizgu, który jest bardzo niebezpieczny.

Czym jest pokrowiec na kierownicę?

Jeśli nie wiesz, możesz kupić pokrowiec na kierownicę na rynku wtórnym. Są one wykonane z różnych materiałów, ale ich cel jest podobny: pokrowce te powinny zwiększyć komfort jazdy, jednocześnie dodając samochodowi indywidualnego charakteru. Osłony te wsuwa się bezpośrednio na kierownicę, a następnie zaciska (w taki czy inny sposób) wokół koła. Zamiast chwytać kierownicę podczas jazdy, chwytasz tylko ten pokrowiec, który znajduje się na kierownicy.

Mężczyzna za kierownicą (fot. Prostock-studio, Shutterstock)

Dlaczego ludzie używają pokrowców na kierownice?

Ludzie wydają się być dość rozdarci co do tego, czy pokrowce są opłacalne, czy nie. W każdym razie, oto powody, dla których ludzie ich używają: dekorują auto, zasłonią porysowaną kierownicę, zapobiegają odciskom i skurczom dłoni oraz pozwalają na ogrzanie się rąk i mają wzmacniać przyczepność naszych dłoni do kierownicy.

Pokrowiec na kierownicę Fot. Amazon

Kiedy pokrowce na kierownice są niebezpieczne?

Mimo, że korzystanie z pokrowca na kierownicę ma wiele zalet, istnieją pewne potencjalnie niebezpieczne skutki uboczne. Oto one:

Niewłaściwy rozmiar - nie wszystkie kierownice są takie same. Różni producenci wybierają różne grubości, średnice i kształty swoich kierownic. Jeśli pokrowiec jest za duży może się łatwo zsuwać i rozpraszać kierowcę.





Zła instalacja - nawet jeśli otrzymasz pokrowiec o odpowiednim rozmiarze, istnieje możliwość nieprawidłowego zainstalowania. Może to oznaczać, że zapięcia nie zostały dokręcone, przyciski nie zostały użyte lub pokrowiec jest nieprawidłowo ustawiony.





Materiał jest śliski - jeśli kupujesz pokrowiec online, musisz dokładnie sprawdzić, jaki materiał został użyty.

Podsumowując: pokrowce na kierownice nie są niebezpiecznym dodatkiem do samochodu. Sugeruję wypróbowanie jednego z nich, jeśli nie podoba ci się twoja obecna kierownica.