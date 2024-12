W czasie świąt nie zrobimy zakupów w markecie ani w galerii handlowej. W tym przypadku przepisy prawa nie pozostawiają złudzeń i w Boże Narodzenie sklepy w Polsce pozostają nieczynne, dlatego niezbędne produkty lepiej kupić wcześniej. Wielu Polaków przed świętami woli także zatankować samochód wcześniej, ale czy to ma sens? Czy stacje benzynowe w Boże Narodzenie będą zamknięte lub będą działać w ograniczonych godzinach? Wyjaśniamy.

Czy stacje benzynowe są czynne w Boże Narodzenie? Sprawdź, czy lepiej zatankować zawczasu

Handel w niedzielę jest w Polsce ograniczony od 2018 roku. Najpierw zakupy można było zrobić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, ale z czasem wyznaczono kilka niedziel handlowych w roku, które obowiązują między innymi w okresie przedświątecznym. Jednak w samo Boże Narodzenie nie zrobimy zakupów w żadnym z marketów, a większość sklepów pozostaje nieczynna.

Tankowanie samochodu na stacji benzynowej. Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Zakaz handlu w niedzielę i święta nie obejmuje jednak stacji paliw, które ze względu na użyteczność i potrzebę społeczną mogą pozostać otwarte. Podobnie wygląda sytuacja z aptekami, punktami gastronomicznymi, placówkami w szpitalach, hotelami, lotniskami oraz miejscami, gdzie handel prowadzi właściciel lub członkowie rodziny przedsiębiorcy.

Do której godziny są otwarte sklepy w Wigilię? Lepiej zrób zakupy wcześniej

Zgodnie z przepisami punkty handlowe mogą być otwarte 24 grudnia do godziny 14.00. Należy jednak pamiętać, że to godzina graniczna, a wiele sklepów może zamknąć się wcześniej. Dla przykładu Biedronka, Lidl, Kaufland i Carrefour będą czynne do 13.00, w Dino i Rossmannie zrobimy zakupy do 13.30, a pojedyncze sklepy Auchan będą otwarte do 14.00. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.