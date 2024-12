Nie wszyscy kupują choinkę tuż obok miejsca zamieszkania, żeby bez problemu przynieść ją do domu na piechotę. Osoby, które muszą jechać po drzewko samochodem, stoją przed nie lada wyzwaniem: jak je zabezpieczyć, żeby drodze nic się z nim nie stało, a jednocześnie, żeby nie utrudniało nam jazdy? Trzeba bowiem pamiętać, że niewłaściwy transport może prowadzić do ograniczenia widoczności i stwarzać ryzyko drogowe.

Jak przewieźć choinkę? Musisz pamiętać o tych czterech zasadach

Przepisy wyraźnie określają, w jaki sposób należy przewozić choinkę. Najlepszym wyborem będzie auto o nadwoziu typu furgon, w którym kabina kierowcy jest oddzielona od przestrzeni ładunkowej. Bardzo dobrze sprawdzi się też przyczepka podpinana do pojazdu. Niestety nie każdy dysponuje takim sprzętem i w większości przypadków kierowcy kombinują, jak zmieścić bożonarodzeniowe drzewko w samochodzie osobowym. Można wówczas przewozić je na dachu albo wewnątrz auta, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach:

choinka nie może zasłaniać pola widzenia kierowcy,

musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem się podczas jazdy,

nie może utrudniać kierowcy normalnego korzystania z pojazdu,

nie może przysłaniać świateł zewnętrznych pojazdu oraz tablicy rejestracyjnej.

Jak bezpiecznie przewieźć choinkę do domu? Jak bezpiecznie przewieźć choinkę do domu? , istock/@Greggory DiSalvo

Jak zabezpieczyć choinkę do transportu? Auto musi posiadać jeden element

Świąteczne drzewo nie może więc być transportowane na przednim miejscu pasażera. Utrudni wtedy obserwację drogi. Najlepszą opcją jest przewożenie choinki w bagażniku. Jeśli się nie mieści, zawsze można rozłożyć tylne siedzenia. Jeśli chodzi o przewożenie na pojeździe, to musi on być wyposażony w belki bagażnika dachowego. Policja radzi wtedy nałożenie na drzewko siatki, żeby uniknąć wypadania jego fragmentów na drogę. Jest jeden warunek: musi ono być zamocowane pniem do przodu, zgodnie z kierunkiem jazdy.

Zgodnie z prawem tak transportowana choinka może sięgać maksymalnie do 0,5 m od przedniej płaszczyzny pojazdu i 1,5 m od siedziska kierowcy. Nie powinna też mieć więcej niż 4 m wysokości i 2,55 m szerokości. Jeśli drzewko wystaje na odległość większą niż 50 cm od tylnej płaszczyzny pojazdu, konieczne jest oznaczenie go czerwoną chorągiewką (w ciągu dnia) lub odblaskiem (w nocy). Kierowcy, którzy w niewłaściwy sposób zabezpieczą choinkę, mogą dostać mandat o wysokości nawet 3000 zł. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.