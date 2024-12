Zielona strzałka brzmi jak kłopoty. Kierowcy wpadają jeden po drugim, a można tego uniknąć

Każdy, kto ukończył kurs i prawo jazdy, powinien znać znaczenia wszelkich strzałek, występujących na sygnalizatorach w naszym kraju. Teoretycznie większości wydaje się, że nic nie kryje przed nimi tajemnic, jednak nagminnie popełniają błędy. Tak jest również w przypadku zielonej strzałki. Czy można na niej zawracać?

Zobacz wideo The Best of Moto 2024