BMW serii 1 kontra Volvo V40. Ciasne, ale własne auta premium. Właściciel komisu kręci głową

Blisko 15 lat temu auta z segmentu C miały niezwykle mocną pozycję na Starym Kontynencie. Świetnie trzymały się popularne marki, a te z metką premium nie mogły opędzić się od klientów. Obraz zaczął się dynamicznie zmieniać wraz z sukcesywnym wprowadzaniem wszelkiej maści SUV-ów, które błyskawicznie pokochaliśmy. Nie zmienia to faktu, że klasyczne kompakty nie mają się czego wstydzić, a po latach wciąż przekonują własnościami jezdnymi i nowoczesnym wyposażeniem. Sprawdzamy walory ukryte pod hasłami BMW serii 1 F20 i Volvo V40.

BMW serii 1 F20 to ostatnia jedynka z napędem na tył

Co ciekawe, to ostatni kompakt na rynku z tylnym napędem. Tak zdecydowali klienci. Trochę szkoda, bo taki rozwiązanie potrafi dać mnóstwo frajdy z jazdy. Na pocieszenie warto wspomnieć, że rynek wtórny w tej kategorii wciąż jest całkiem obfity, a wozy z zachodu nieustannie płyną. Wracamy do drugiej generacji najmniejszego Bawarczyka. Seria 1 F20 produkowana była w latach 2011-2019. Podobnie jak ma to miejsce u szwedzkiego rywala, tak i tu próżno szukać zauważalnych problemów z korozją czy płowieniem powłoki lakierniczej. Gamę jedynki ograniczono do wersji trzy i pięciodrzwiowej, choć seria 2 przejęła niemal całą mechanikę. To coupe i kabriolet, równie ciekawe.

W kategorii gabarytów, niemieckie auto jest nieco mniejsze względem V40, za to można je było swobodniej personalizować. Karoseria mierzy 432 cm długości, 176 szerokości i 142 wysokości. Rozstaw osi wynosi 269 cm. Duży plus za adaptacyjne reflektory z ringami LED, zwłaszcza w odmianie po liftingu w 2015. Pojemność bagażnika to 360 litrów. Jeśli zdecydujemy się przewieźć coś większego, możemy złożyć oparcie i zyskać dostęp do 1200 l. W kwestii jakości wykonania wnętrza nie możemy zgłosić większych uwag. Jedynie w bazowych odmianach kłują tandetne tworzywa obudowy małego ekranu na konsoli centralnej. Materiały tapicerskie skutecznie znoszą intensywną eksploatację, a ich wygląd nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu egzemplarza.

O ile na dobrze wyprofilowanych fotelach (seryjnych i opcjonalnych z szerokim zakresem regulacji) każdy znajdzie odpowiednią pozycję, o tyle na kanapie usiądą wygodnie tylko najmłodsi. Na środku przeszkadza wysoko poprowadzony tunel. Względem Volvo, BMW zapewnia trochę więcej miejsca nad głowami. Lista płatnych dodatków serii 1 F20 obejmuje dwustrefową klimatyzację automatyczną, rozbudowane i sprawnie działające multimedia z nawigacją, adaptacyjny tempomat, szyberdach i liczne dodatki stylistyczne.

BMW F20 ma silniki o pojemności o 1.6 do 3 litrów!

Gamę silników benzynowych otwierają niezbyt udane 1.6 Turbo o mocy 102, 136, 170 lub 177 KM. To jednostka korzystająca z bezpośredniego wtrysku paliwa i cechującego się przeciętną trwałością łańcucha rozrządu. Trudności użytkownikowi sprawia także doładowany, czterocylindrowy 2.0 o mocy 218 KM. Niestety obok napędu rozrządu, jego ogromną bolączką jest wysokie spalanie oleju silnikowego. Należy też być gotowym na awarię pomp paliwa i oleju. Najpewniejszym, ale też najdroższym wyborem jest jedyny sześciocylindrowy silnik w gamie – 3.0 R6. Za sprawą doładowania i bezpośredniego wtrysku paliwa generuje 320 KM.

BMW serii 1 F20 fot. BMW/DANIEL KRAUS

W ramach liftingu w 2015 do oferty wprowadzono nowy motor o pojemności 1.5. To R3 z doładowaniem. Rozwija 109 lub 136 KM. Tutaj użytkownicy zgłaszają luzy osiowe na wale korbowym oraz awarie zaworu EGR. Nieco lepiej ma się rzecz z 2.0 B48 – 184 lub 224 KM. Amatorzy silników wysokoprężnych mają do wyboru 1.6 i 2.0 D dysponujące mocą odpowiednio 95 i 115 KM. Większy motor rozwija 116, 143, 184 lub 218 KM. Każdy z nich, jak wszystkie nowoczesne diesle, wyposażony jest w bezpośredni wtrysk paliwa, dwumasowe koło zamachowe, turbodoładowanie i filtr cząstek stałych. Opracowane przez Bawarczyków motory, są nie tylko nad wyraz dynamiczne, ale także wyraźnie oszczędniejsze względem szwedzkiej konkurencji. Niestety, cieszący się ogromną popularnością 2.0 D N47 wyposażony został w łańcuch rozrządu. Niska jakość łańcucha, ślizgów i napinacza, doprowadza do pojawiania się metalicznych odgłosów nawet po przebiegu 30 tysięcy kilometrów.

Zestaw rozrządu składa się z dwóch jednorzędowych, delikatnych łańcuchów podatnych na rozciąganie. Koszt operacji to oszałamiające 4-5 tysięcy złotych. Na domiar złego, jedną z zębatek zintegrowano z wałem korbowym, którego cena to 10-12 tysięcy złotych. Kolejnym wrażliwym punktem jednostki jest dolot z klapami wirowymi. Ich zadaniem jest bieżące kontrolowanie ilości powietrza trafiającego do komór spalania. Zanieczyszczenia, które na nich osiadają, mogą szybko doprowadzić do ich urwania (100-150 tysięcy kilometrów), co prowadzi do zniszczenia silnika. Oczywiście musimy także pamiętać o kosztach regeneracji turbosprężarki - 2000 złotych, czyszczeniu filtra cząstek stałych i regeneracji wtryskiwaczy za 700 zł. Nowocześniejszy motor B47 (150 KM, 190 KM lub 224 KM) cierpi na mniej dolegliwości, ale potrafi nadszarpnąć domowy budżet awarią chłodnicy EGR. Co ciekawe, po lifcie pojawił się trzycylindrowy 1.5 B37 o mocy 116 KM.

Seryjnie moc trafia na tylne koła poprzez precyzyjnie działającą, sześciostopniową przekładnię manualną. Często spotykaną opcją jest klasyczny, ośmiobiegowy automat marki ZF. W tej kategorii BMW zbiera bardzo dobre opinie. Wysoką trwałością cechuje się też opcjonalny napęd na obie osie.

BMW serii 1 F20 fot. BMW

Volvo V40 wyparło z oferty modele: S40, C30 i V50

Długo musieliśmy czekać na kompaktowe Volvo i niestety przyszło je pożegnać już po siedmiu latach produkcji. Ostatnie Volvo z segmentu C oferowano od 2012 do 2019 wyłącznie jako pięciodrzwiowego hatchbacka. V40 było również ostatnim modelem szwedzkiej marki opracowanym wspólnie z inżynierami Forda. Bazą do budowy stała się trzecia generacja Forda Focusa, co jest gwarancją dobrych właściwości jezdnych. Nadwozie skutecznie zabezpieczono przed korozją i zaprojektowano je wedle kanonów piękna szwedzkich kreślarzy sprzed półtorej dekady. W stosunku do umownego poprzednika (C30), auto urosło o 13 cm. Karoseria mierzy 437 cm długości, 180 szerokości i 145 wysokości. Rozstaw osi wynosi 265 cm. Ciekawostką jest odmiana Cross Country z nieco większym prześwitem i osłonami z tworzywa podkreślającymi lekko off-roadowy charakter. Auto sprawia wrażenie większego od BMW, choć kabina tego nie odzwierciedla.

Wnętrze to kwintesencja skandynawskiego designu. Minimalistyczny kokpit stworzono z wykorzystaniem materiałów dobrej jakości. Tworzywa spasowano dobrze, co gwarantuje względną ciszę w podczas jazdy po nierównościach. Jak przystało na klasę premium, w Volvo nie zachwycimy się przestrzenią. Na fotelach każdy znajdzie dogodną pozycją do długich podróży. W porównaniu do BMW, siedzisko umieszczono wyraźnie wyżej. Kanapa to przestrzeń dla niskich osób lub dzieci. Miejsca będzie brakować nad głowami jak i przed kolanami. Bagażnik mieści skromne 335 litrów. Po złożeniu oparć zyskamy dostęp do 1032 l. Minusem jest widoczność do tyłu, wobec czego, wersja z kamerą cofania i czujnikami powinna być dla nas priorytetem.

We wnętrzu V40 razi archaiczna nawigacja. Lista opcji obejmuje skórzaną tapicerkę, szyberdach, wydajne nagłośnienie, liczne systemy aktywnego bezpieczeństwa, automatyczne skrzynie biegów i dołączany napęd na cztery koła. Plus za żywe kolory korzystnie wpływające na atmosferę. Pod koniec produkcji wprowadzono wzorzyste tkaniny nawiązujące do starych modeli koncernu. Warto takiej poszukać. Poza tym oba wozy mają w znacznej mierze analogową obsługę. Prostą i przejrzystą. Komu to przeszkadzało?

Volvo V40 fot. Volvo

Niektóre silniki są Volvo, inne od Forda i PSA

Paleta silników benzynowych składa się z dwóch pozycji: czterocylindrowego 1.6 Turbo opracowanego przez Forda (120, 150, 180 KM). Gamę uzupełnił autorski 2.0 R5 – 180 lub 214 KM oraz pięciocylindrowy 2.5 Turbo generujący 254 KM. Słabszy benzyniak dysponuje bezpośrednim wtryskiem paliwa, zmiennymi fazami rozrządu i paskiem (wymianę zalecano co 150 tysięcy kilometrów, koszt około 800 złotych). Niestety sporym problemem są interwały wymiany oleju określone przez producenta na 30 tysięcy kilometrów. Mechanicy sugerują skrócenie okresu do 10-12 tysięcy i stosowanie produktów wysokiej jakości. Znacznie większą wytrzymałością szczyci się topowy wariant. Niestety, jego największą wadą jest wysokie zużycie paliwa. Rekompensuje to dynamiką. Sprint do setki trwa 6,9 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 250 km/h.

Podobnie jak w BMW, tak i tu w 2015 wprowadzono nowe jednostki. To 1.5 – 122 lub 152 KM, a także czterocylindrowe 2.0 – 122, 152, 190 i 245 KM. Uchodzą za całkiem trwałe, ale wymagają starannej troski serwisowej. Paleta silników diesla składa się z jednostek 1.6 i 2.0 D. Mniejsza konstrukcja to produkt koncernu PSA. Czterocylindrowa, 16-zaworowa jednostka dysponuje mocą 115 KM, co w połączeniu z bezpośrednim wtryskiem common-rail i manualną, sześciostopniową przekładnią, jest gwarantem ascetycznego spalania. Wyniki poniżej 5 litrów na setkę nie są wielkim wyczynem. Bolączką ropniaka jest zapychający się ssak olejowy. Konsekwencja jego zatkania to zatarcie silnika. Jedynym rozwiązaniem problemu jest prewencyjna wymiana ssaka – koszt rzędu 500-700 złotych.

Znacznie więcej oferuje autorski diesel Volvo 2.0 D o mocy 120, 150, 177 lub 190 KM. Pięciocylindrowy motor (150 i 177 KM) zwraca uwagę charakterystycznym brzmieniem i dobrą dynamiką. Niestety, na tle konkurencyjnych konstrukcji okazuje się niezbyt oszczędny. Musimy być przygotowani na problemy z filtrem cząstek stałych (serwisowe czyszczenie pochłonie 800 złotych), regenerację wtryskiwaczy (800 złotych za sztukę) i turbosprężarki 2000 złotych. Warto pamiętać, że od 2015 auto zasilał 4-cylindrowy diesel 2.0 – 120, 150, 190 KM.

Zależnie od wersji silnikowej i roku produkcji, producent opcjonalnie oferował hydrokinetyczne, automatyczne przekładnie o sześciu lub ośmiu przełożeniach. W każdym z przypadków specjaliści zalecają wymianę oleju co 50 tysięcy kilometrów (wydatek 1000 złotych). Trafiają się też dwusprzęgłowe skrzynie Forda – Powershift. Warto mieć na uwadze, że po przekroczeniu 150 tysięcy kilometrów, mogą domagać się serwisu sprzęgieł i mechatroniki (około 5-6 tys. zł). Napęd na cztery koła wykorzystuje międzyosiowe sprzęgło, które w razie potrzeby przekazuje nawet połowę siły napędowej na tylne koła.

Volvo V40 fot. Volvo

Sytuacja rynkowa: BMW serii 1 i Volvo V40

Podaż V40 na popularnych serwisach ogłoszeniowych przekracza 800 egzemplarzy. Z uwagi na trwałość konstrukcji, auto wolno traci na wartości. Za Volvo z pierwszych dwóch lat produkcji zapłacimy od 28 do 40 tysięcy zł. Rynkowy udział wersji benzynowych ledwo przekracza 15 procent. Co ciekawe, na tyle samo wyceniano podobne roczniki w 2021! Przymierzając się do odmian po liftingu z 2015, należy wysupłać z kieszeni 42-52 tysięcy zł. Liczba BMW na rynku wtórnym jest na podobnym poziomie, a ceny o kilka tysięcy złotych niższe. Zwłaszcza tych wersji z silnikami o mocy około 120-150 koni mechanicznych. W tym przypadku udział odmian benzynowych wynosi około 50 procent. Na nieźle utrzymaną sztukę z 2015 r. trzeba zarezerwować 45-55 tysięcy zł.

BMW serii 1 i Volvo V40. Budowane według odmiennej filozofii, ale oba ciekawe

Jeśli nie potrzebujemy przesadnej przestrzeni, kompakty premium mogą być dobrym wyborem dla osób ceniących właściwości jezdne, klasę wykończenia i długą listę wyposażenia. Do tego dokładamy dynamiczne silniki i sporo frajdy z codziennej eksploatacji, zwłaszcza jeśli postawimy na warianty o mocy około 200 koni mechanicznych. BMW zapewnia lepszą trakcję i więcej sportu. Wymaga też więcej uwagi i środków finansowych na naprawy. W Volvo zaznamy więcej spokoju, a odmiana Cross Country ze zwiększonym prześwitem stanie się alternatywą dla małych crossoverów.