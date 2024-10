Stellantis to francusko-włosko-amerykański koncern samochodowy. Należy do niego m.in. Citroen, Peugeot, Opel oraz Alfa Romeo. Zwłaszcza w dwóch pierwszych markach od kilku lat stosowany był silnik diesla 1.5 BlueHDi. Właśnie ruszyła ogromna akcja serwisowa, nazywana przez producentów "aktualizacją zapobiegawczą". Chodzi o problemy z łańcuchem napędowym wałka rozrządu.

Jaki jest problem z silnikiem 1.5 BlueHDi? 761807 klientów wezwanych do serwisu

Kampania trwa od 27 września 2024 roku. Portal largus.fr podaje, że producenci samochodów marki Citroen oraz Peugeot skontaktowali się z ponad 760 tys. klientów we Francji. Problem jest bardzo podobny do tego, z którym mieli do czynienia właściciele pojazdów z silnikiem 1.2 PureTech. Łańcuch napędowy wałka rozrządu jest podatny na znacznie szybsze zużycie, a to prowadzi do awarii.

Mowa o rozciąganiu, a nawet zerwaniu łańcucha, co może skutkować uszkodzeniem silnika. Cała akcja obejmuje pojazdy wyprodukowane od stycznia 2018 roku do grudnia 2021. Stellantis podkreślił jednak, że chodzi wyłącznie o silniki wyposażone w łańcuch o średnicy 7 mm o numerze referencyjnym 98 126 472 80.

Silnik Peugeot Fot. Krzysztof Koch / Agencja Wyborcza.pl

Właściciele tych pojazdów muszą zgłosić się do serwisów. Podano listę

Kłopoty z silnikiem 1.5 BlueHDi dotyczą takich modeli jak Citroen C3, C3 Aircross, C4 Picasso, C5 Aircross i Berlingo oraz Peugeot 208 I i II, 2008 I i II, 308 I 3008, 508 II, 5008 i Rifter. Pojazdy wyprodukowane po 2 lutego 2023 roku są już wyposażone w łańcuch o średnicy 8 mm. Jeśli podczas akcji serwisowej pracownicy usłyszą dziwne dźwięki (np. odgłos klikania paska rozrządu), będą wymieniać cały zestaw. Klienci na czas naprawy ich pojazdów mogą uzyskać samochody zastępcze. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.