Jak informuje redakcja Business Insider, coraz więcej Amerykanów pozbywa się samochodów Tesli. Od początku 2025 roku liczba pojazdów marki dostępnych na rynku wtórnym wzrosła o zaskakujące 33 proc. - z poziomu ok. 8,5 tys. sztuk do 11 515 egzemplarzy (dane firmy Autotrader). Co więcej, eksperci wskazują, że przez większą dostępność pojazdów na rynku ich cena również spada. Średnia cena używanej Tesli wynosi aktualnie o 10 tys. dolarów mniej, niż innych elektryków. W teorii nie powinno to szczególnie zachęcać właścicieli do sprzedaży swoich samochodów.

Oczywiście przyczyną zawirowań na rynku wtórnym jest reakcja właścicieli elektryków na działania prezesa Tesli, Elona Muska. Odbijają się one negatywnie na wizerunku firmy i bezpośrednio również na wynikach sprzedaży nowych pojazdów. Okazuje się, że w pierwszym kwartale 2025 roku amerykański producent odnotował najgorszy sprzedażowy wynik od 2022 roku. Do tej pory dostarczył nieco ponad 336 tys. pojazdów, co z pewnością rozmija się z celami, jakie marka postawiła sobie jeszcze w 2024 roku.

Tesla w tarapatach. Polityczne zaangażowanie Muska nie służy marce

Nie sposób nie zauważyć, że sytuacja rynkowa Tesli zależy ściśle od decyzji (oraz coraz częściej wybryków) Elona Muska. Kontrowersyjny miliarder bardzo polaryzuje amerykańskie społeczeństwo, przez co zyskuje nowych sympatyków jak i zagorzałych przeciwników. Najbardziej dotkliwe dla marki okazało się zaangażowanie jej prezesa w kampanię Donalda Trumpa, a teraz także bezpośrednia działalność w ramach departamentu efektywności rządu DOGE (Department of Government Efficiency).

Co więcej, polityczne sympatie Muska zdecydowanie leżące na prawicowej i konserwatywnej części politycznego spektrum nie służą wynikom sprzedaży. Zdecydowana większość klientów decydujących się na pojazdy elektryczne w USA i Europie to osoby o raczej lewicowych i liberalnych poglądach. Oprócz czynników stricte politycznych także aktualne portfolio marki nie zachęca nowych klientów do odwiedzenia salonów.

W obliczu coraz większej konkurencji ze strony innych marek, które co rusz aktualizują swoje gamy modelowe, Tesla przeciąga w czasie produkcję swoich pojazdów, nie wprowadzając w nich szczególnych zmian. Prawdziwym przełomem był ostatni lifting Modelu Y, który jednak ze względu na aktualne zamieszanie wokół Muska nie przyniósł oczekiwanych wzrostów sprzedaży modelu.