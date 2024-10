To najgorsze silniki według mechaników. Każdemu odradzą zakup. "Lepiej unikać jak ognia"

Konkurs Międzynarodowy Silnik Roku (International Engine of the Year) regularnie wyłania najlepsze i najgorsze silniki. Niestety czasem te, które znajdują się w tzw. topce, później okazują się strzałem w kolano i bardzo szybko ulegają awarii. Ekspert sieci ProfiAuto Serwis, Adam Lehnort, już jakiś czas temu zwrócił uwagę, na co lepiej uważać, by później nie żałować.

Na co zwracać uwagę przy zakupie silnika? Choć znalazły się w "topce", nie wszystkie okazały się warte zainteresowania

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 1999 roku i już od samego początku wzbudziła spore zainteresowanie. Silniki oceniano jednak na podstawie subiektywnego wrażenia z jazdy, pod kątem zużycia paliwa, hałasu, płynności jazdy, osiągów. Później okazywało się, że te "najlepsze" w istocie bywały jednymi z najgorszych. - Doskonałe osiągi i niskie zużycie paliwa mogły być ciepło przyjęte przez jury, jednak użytkownicy i mechanicy niemal od rozpoczęcia produkcji zmagali się z problemami z rozrządem, układem doładowania, a nawet pękającymi tłokami. Do dziś zakup auta z tą jednostką, nagradzaną w latach 2009-2010, jest bardzo ryzykowny, choć najbardziej wadliwa jest rodzina z serii EA11 - powiedział Adam Lehnort.

- W latach 2012-2014 najlepszym silnikiem według jury konkursu był fordowski 1.0 EcoBoost. Dla Forda to ważna konstrukcja, która trafiła pod maskę niemal każdego modelu koncernu. Nie jest ona wyjątkowo awaryjna, jednak wielu użytkowników od początku borykało się z poważnymi problemami w zamontowanych w niej modelach, nierzadko kończąc z przegrzanymi silnikami. Ford wymienił w ramach gwarancji wiele takich jednostek. W warsztatach niezależnych niestety wciąż są częstymi gośćmi - wyjaśnił.

- 1.6 THP, skonstruowany wspólnie przez PSA i BMW, był silnikiem roku w swojej kategorii pojemności od 2007 do 2014 r., pomimo iż bardzo wcześnie wykazywał poważne problemy z napędem rozrządu. Z każdym rokiem na jaw wychodziło coraz więcej wad i niedoskonałości. W 2014 roku, kiedy nagradzano go po raz ostatni, niemal każdy mechanik wiedział, że lepiej unikać go jak ognia. To pokazuje, że nagroda w tym prestiżowym konkursie często nijak ma się do rzeczywistości - doprecyzował mężczyzna.

Dlaczego zwiększa się poziom oleju w silniku? Dlaczego zwiększa się poziom oleju w silniku? Fot. DuxX / iStock

O co pytać przy zakupie silnika? Dzięki temu nie popełnisz błędu

Przed zakupem silnika warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, dzięki czemu sami będziemy mieć szansę oceny, dokonamy właściwego wyboru i później nie będziemy żałować. O czym mowa?

Moc silnika;

Moment obrotowy;

Pojemność silnika;

Koszty eksploatacji.

