Poślizg na budowie ekspresówki. Aneksy podpisane, drogowcy dostali więcej czasu

Kierowcy niecierpliwie wyczekują końca prowadzonych prac na popularnej "siódemce", która wyprowadza ruch pojazdów ze stolicy i jej obrzeży na północ kraju. Większość tej ważnej trasy między Warszawą a Trójmiastem jest już gotowa, ale wciąż trwa rozbudowa mazowieckiego odcinka między Czosnowem a Płońskiem. Tu inwestycja polega na rozbudowie drogi krajowej nr 7 i przeobrażeniu jej w pełnoprawną trasę szybkiego ruchu. Roboty podzielono na trzy mniejsze fragmenty - Płońsk Południe-Załuski (12,9 km), Załuski-Modlin (12 km) i Modlin-Czosnów (9,7 km). Droga docelowo będzie mieć po trzy pasy ruchu w każdą stronę.

Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Mimo wykonania znacznej części przewidzianych prac, pewne jest, że nie uda się drogowcom oddać trasy w pierwotnie zaplanowanym terminie. O ile wykonawca przewiduje terminowe zakończenie robót na fragmencie Płońsk Południe-Załuski, zaplanowane na maj 2025 roku, tak już na dwóch kolejnych zadaniach się to nie uda. W związku z opóźnieniem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała aneksy wydłużające czas na ukończenie robót do sierpnia. Co więcej, w procedowaniu są wnioski dotyczące przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań.

Realizacja budowy zaplanowana do maja 2025 roku okazała się jednak bardziej wymagająca, niż zakładano. To oznacza, że drogowcy nie zdążą przed okresem wakacyjnym udostępnić brakujących fragmentów S7. Odcinki Załuski-Modlin oraz Modlin–Czosnów zgodnie z nowym terminem mają pojawić się na krajowej mapie dróg szybkiego ruchu w drugiej połowie sierpnia.

Odcinek drogi ekspresowej S7 Modlin-Czosnów zostanie otwarty już w sierpniu tego roku. Fot. GDDKiA

Odcinki od Czosnowa do Warszawy w przygotowaniu

Warto zaznaczyć, że poza opisywanymi fragmentami, drogowcy prowadzą także prace przygotowawcze do modernizacji trasy na odcinku Czosnów–Kiełpin. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, kierowcy powinni móc z niego korzystać w maju 2027 roku. Ponadto GDDKiA zamierza wybudować 13-kilometrowy odcinek łączący węzeł Kiełpin z Trasą Armii Krajowej w Warszawie. Ze względu na złożoność inwestycji, obejmującej m.in. dwa tunele pod stolicą, jego otwarcie przewidziano na 2032 rok.