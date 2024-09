Zaparowane szyby w samochodzie to nie tylko problem, który występuje zimą. Niestety doświadczyć go mogą również osoby, które podróżują na przykład w trakcie deszczu. Niektórzy stają wtedy przed nie lada dylematem, co poradzi sobie z parą - ciepły czy zimny nawiew? Sprawdź, co zadziała i nie popełnij błędu.

REKLAMA

Zobacz wideo BMW odzyskane kilka godzin po kradzieży było już niekompletne

Zaparowane szyby w samochodzie - ciepły czy zimny nawiew? To zależy

Jeśli chcesz rozwiązać problem zaparowanych szyb, wypróbuj prosty sposób. Wystarczy, że skierujesz ciepły nawiew bezpośrednio na szyby lub wykorzystasz klimatyzację z ustawieniami chłodnego nawiewu (ale w przypadku klimatyzacji uważaj i nastaw średnią siłę, by niezbyt mocno ochłodzić wnętrze). Dzięki tej prostej metodzie szyby szybko odparują, a ty będziesz mógł jechać dalej.

Dlaczego szyby parują po włączeniu nawiewu? Wszystkiemu winien jeden szczegół

Niektórzy kierowcy czasem doświadczają nieco innego problemu, jakim jest parowanie szyb po włączeniu nawiewu. Okazuje się, że przyczyną może być nieprawidłowe jego działanie. Jeśli cyrkulacja powietrza w samochodzie nie jest taka, jak powinna, może być to powiązane ze źle działającym wentylatorem. Warto zwrócić na to uwagę i wspomnieć o kłopocie mechanikowi przy okazji, bo może wystarczy szybka naprawa i po problemie.

Co na parowanie szyb w samochodzie? Domowe sposoby również mogą się przydać

Parowanie szyb w samochodzie jest związane z wilgocią, dlatego możesz też skorzystać z prostego domowego sposobu, który pomoże się z nią uporać. Chodzi o stworzenie pochłaniacza wilgoci. By go przygotować, nie potrzebujesz wiele. Wystarczy, że wrzucisz do woreczka nieco żwirku lub surowego ryżu i powiesisz, na przykład na lusterku. Niepozorny pakunek będzie pochłaniał wodę. Nie zapomnij tylko, by co jakiś czas wymieniać go na nowy. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.