Wiele osób uważa, że zarówno młodsi, jak i starsi kierowcy stwarzają zagrożenie na drogach. Młodszym brakuje doświadczenia, a emeryci mają słabszy refleks i zdarzają im się zaburzenia koncentracji. Właśnie dlatego Komisja Europejska pracowała nad programem "Wizja Zero", którego celem miało być wyeliminowanie wypadków śmiertelnych z europejskich dróg do 2050 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Wymiana prawa jazdy to obowiązek. Dla wszystkich. Kiedy trzeba to zrobić?

Czy będą badania kierowców po 70. roku życia? Komisja wycofała się z tego pomysłu

Projekt był złożony, ale w dużej mierze dotyczył seniorów. Komisarze rozważali wprowadzenie obowiązkowych badań dla kierowców po 70. roku życia. Miały one wykrywać problemy z koncentracją, pamięcią oraz koordynacją ruchową. Dzięki regularnym kontrolom mielibyśmy pewność, że emeryci nie stwarzają zagrożenia na drodze i mogą uczestniczyć w ruchu drogowym. W grudniu 2023 roku Komisja Europejska porzuciła jednak ten pomysł. Doszła do wniosku, że takie działania mogą doprowadzić do dyskryminacji seniorów oraz wykluczenia komunikacyjnego. Zwróciła też uwagę na fakt, że obecnie osoby starsze prowadzą bardzo aktywny tryb życia.

Będą badania kierowców po 70. roku życia? pexels.com/Andrea Piacquadio

Czy seniorzy stracą prawo jazdy? Stanowisko ekspertów jest jasne

Eksperci postanowili przyjrzeć się kwestii testowania starszych kierowców. W ubiegłym roku na łamach czasopisma medycznego "JAMA Neurology" pojawił się artykuł na ten temat. Przebadano 635 osób w wieku 65 lat i starszych. Okazało się, że ponad 60 proc. seniorów z upośledzeniem funkcji poznawczych nadal prowadzi samochód, mimo że około 36 proc. ich opiekunów zgłasza obawy dotyczące bezpieczeństwa. Opiekunowie powiedzieli też, że według nich emeryci nie powinni prowadzić auta w nocy, deszczu oraz korkach.

Według naukowców testy dla starszych kierowców powinny być obowiązkowe i nie ma to nic wspólnego z dyskryminacją. - Jazda samochodem to wieloaspektowa aktywność, która wymaga nabytych umiejętności i koordynacji złożonych funkcji poznawczych i fizycznych. Wraz z wiekiem jesteśmy podatni na pogorszenie naszych umiejętności poznawczych, wzrokowych i motorycznych, co może mieć wpływ na naszą zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu - powiedział lekarz medycyny Kirk Daffner. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.