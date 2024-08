Co zrobić, kiedy w trakcie wichury drzewo przewróci się na samochód? Sprawa wcale nie jest oczywista, nawet jeśli masz AC, gdyż nie wszystkie pokrywają tego typu szkodę. Jakie działania wdrożyć, by być jak najmniej stratnym? Przede wszystkim liczy się czas.

Przewrócone drzewo, a AC. Na co uważać przy podpisywaniu dokumentów?

W przypadku szkody spowodowanej przewróconym drzewem większość porządnych autocasco powinno je pokryć. Niemniej jeśli zdecydowałeś się na tańszą opcję, może się zdarzyć, że nie będziesz miał tego w ofercie. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z umową. Zwłaszcza że w niektórych przypadkach ubezpieczyciel ma dodatkowe wymagania, jak np. nieprzekraczalny termin na zgłoszenie, który może wynieść 48 godzin. Lepiej o tym wiedzieć, by potem nie było zdziwienia, gdy nie dostaniesz odszkodowania.

Kto odpowiada za uszkodzenie auta przez drzewo? Sprawa nie jest oczywista

Co w przypadku, jeśli nie miałeś AC, a drzewo porządnie uszkodziło pojazd? Do portalu auto-swiat.pl zgłosił się czytelnik, któremu przydarzyła się taka historia. Zaparkował Volvo zgodnie z przepisami, ale pod drzewami, przez co na samochód spadł konar. Ponieważ nadawał się do jazdy, mężczyzna udał się do warsztatu, gdzie miał dwie opcje do wyboru:

prostowanie dachu, jednak ze świadomością, że ze względu na zniszczenia efekt będzie daleki od idealnego,

wymienić dach za kilkanaście tysięcy, jednak bez idealnego złożenia elementów wnętrza (lub zakup nowych elementów, co jeszcze podwyższy rachunek).

Kto odpowiada za uszkodzenie auta przez drzewo? Kto odpowiada za uszkodzenie auta przez drzewo? Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl

Co jeśli gałąź spadnie na auto? Działaj szybko

Czy w takiej sytuacji czytelnik mógł ubiegać się o odszkodowanie od właściciela terenu, na którym znajdowało się feralne drzewo? Tylko w jednym przypadku, a dokładniej na zasadzie winy, nie zaś ryzyka. Oznacza to, że możesz starać się o pokrycie kosztów jedynie, jeśli doprowadził do zaniedbania i drzewa były np. spróchniałe, zgniłe lub chore, ale nie zostały zabezpieczone bądź wycięte. Sama wichura to siła wyższa, tutaj nikt nie jest za nią odpowiedzialny (chyba że chore drzewo zawaliło się z jej powodu).