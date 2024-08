Badania techniczne pojazdu należy wykonywać raz w roku. Po każdym z nich do dowodu rejestracyjnego powinna zostać wbita pieczątka potwierdzająca, że przegląd auta został wykonany. W dokumencie zmieścisz ich maksymalnie 6. Co zrobić, jeśli zaczyna brakować miejsca?

REKLAMA

Zobacz wideo Mandaty posypały się z nieba. Drony zawisły nad drogą i obserwowały

Czy trzeba wymieniać dowód rejestracyjny, gdy brak miejsca na pieczątki? Ważna zmiana

Choć niegdyś wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku braku miejsc na kolejne pieczątki była koniecznością, dziś nie ma już takiego obowiązku. W takiej sytuacji diagnosta wystawi ci zaświadczenie o tym, że przegląd został dokonany i wszystko jest w porządku. Warto jednak wiedzieć, że wożenie go nie jest konieczne. Tak samo zresztą jak prawa jazdy, czy samego dowodu rejestracyjnego. Wszystko za sprawą zmiany przepisów. W razie kontroli policja bez problemu sprawdzi autentyczność twoich uprawnień oraz informacje dotyczące pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły, o którym warto pamiętać. Zwłaszcza w okresie urlopowym.

Czy można jechać za granicę bez pieczątki w dowodzie rejestracyjnym? Nie warto ryzykować

Jeśli wybierasz się za granicę, a w dowodzie rejestracyjnym z powodu braku miejsca nie masz wbitych ostatnich przeglądów, warto wcześniej wymienić dokument. Ewentualnie zaopatrzyć się w zaświadczenie od diagnosty, że z pojazd jest regularnie kontrolowany i sprawdzany. Wszystko dlatego, że CEPiK to polska baza danych, tak więc zagraniczni funkcjonariusze nie mają do niej dostępu. Oczywiście pamiętaj, że w takim przypadku należy wozić ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty, a w razie wyjazdu poza Unię Europejską niekiedy konieczne jest wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy. Trwa to ok. 3 dni roboczych, dlatego lepiej zawczasu o to zadbać.

dowód rejestracyjny MattZ90 / Getty Images/iStockphoto

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego 2024?

Czy zmiany w przepisach oznaczają, że w ogóle nie trzeba wymieniać dowodu rejestracyjnego? Niekoniecznie, gdyż istnieje wiele innych sytuacji, kiedy jest to obowiązkowe. O jakich mowa?

Zmiana danych personalnych właściciela samochodu (np. zmiana nazwiska czy adresu).

Kradzież, zgubienie lub zniszczenie dokumentu.

Zmiana konstrukcji pojazdu.

Wymiany dokonasz w Wydziale Komunikacji bądź w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców (tak jest w Krakowie) urzędu miasta właściwego dla miejsca zamieszkania. Ile zapłacisz? W przypadku dowodu rejestracyjnego mowa o 54 zł (lub 73,50 zł jeśli chcesz też pozwolenie czasowe). Warto jednak wiedzieć, że w niedalekiej przyszłości możliwe jest podniesienie kwot. Kiedy i czy w ogóle tak się stanie, na razie nie wiadomo. Więcej o pomyśle podwyżek przeczytasz tutaj.