Gdy doznajemy kontuzji, trudno nam się kąpać, gotować czy sprzątać. Na dobrą sprawę na kilka tygodni zostajemy wyłączeni z życia. Nawet najprostsze złamania, czyli takie bez przemieszczenia odłamów, wymagają czterech tygodni unieruchomienia w gipsie. Przez ten miesiąc (albo dłużej) może trafić się sytuacja, w której będziesz chciał pojechać gdzieś autem. Czy gips wyklucza cię z bycia kierowcą?

Czy można prowadzić samochód, mając rękę w gipsie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Nie istnieją przepisy, które zabraniałyby kierowania samochodem przez osobę z ręką w gipsie, ortezie albo stabilizatorze. Nie oznacza to jednak, że każdy, kto ma złamaną rękę, bez obaw może wsiąść za kółko. Najważniejsze są zalecenia lekarza. Jeśli powiedział, że kończyna powinna być bezwzględnie unieruchomiona, należy się do tego dostosować.

Gdy w takiej sytuacji zdecydujesz się prowadzić auto, możesz pogłębić uraz oraz wydłużyć czas rekonwalescencji. Pamiętaj, że gips znacznie utrudnia kierowanie pojazdem, zwłaszcza jeśli ma on manualną skrzynię biegów. Przez niesprawną rękę masz też ograniczone możliwości reakcji na różne zdarzenia na drodze.

Czy jazda samochodem jedną ręką jest bezpieczna? Możesz dostać mandat

Zgodnie z art. 3 Ustawy o kierujących samochód może prowadzić osoba, która "jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym". Policja ma prawo zatrzymać cię do kontroli i osobiście ocenić, czy kontuzja wpływa na twoją zdolność prowadzenia samochodu. W takiej sytuacji może zakazać ci dalszej jazdy. Jeśli dojdzie do wypadku, a winnym okaże się kierowca z ręką w gipsie, może dostać mandat w wysokości co najmniej 1000 zł oraz 6 punktów karnych. Ubezpieczyciel może też wtedy odmówić wypłaty odszkodowania. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.