Psa przywiązał stalową linką do BMW. Policjanci byli zaskoczeni jak łatwo znaleźli oprawcę

Mały ujadający pies przywiązany stalową linką do koła zaparkowanego BMW. Takie zgłoszenie otrzymali 1 kwietnia 2025 r. funkcjonariusze policji w Miliczu. Powiadomił ich jeden z zaniepokojonych mieszkańców, który zwrócił uwagę nie tylko na głośne zachowanie zwierzęcia, ale także sposób w jaki zostało przywiązane do samochodu. Opiekun zastosował bowiem stalową linkę, którą dodatkowo zabezpieczył kłódką.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Skoda Elroq RS. Elektryczny hot hatch w 2025 r.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce zdecydowali o uwolnieniu czworonoga. Nie było to jednak takie łatwe jak mogłoby się wydawać. Policjanci musieli bowiem skorzystać z pomocy, by uwolnić psa. Ze wsparciem w postaci nożyc do metalu pośpieszył mężczyzna, który wcześniej wezwał patrol.

Tak znaleźli oprawcę

Pies po oswobodzeniu skierował się na pobliskie targowisko a policjanci ruszyli jego śladem. I tak oto dotarli do opiekuna zwierzęcia. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec miejscowości. Mężczyzna tłumaczył się, że pies mu często ucieka. Wyjaśnił również, że nie zostawia zwierzęcia w domu bez opieki, gdyż niszczy wnętrze mieszkania. Stąd uznał, że najlepszym rozwiązaniem jest przywiązanie psa do koła BMW należącego do sąsiadki. Nie zdawał sobie sprawy z potencjalnej odpowiedzialności karnej i narażenia psa na cierpienie.

O dalszym losie opiekunka psa zdecyduje prokurator, który objął nadzorem śledztwo w spawie znęcania się nad psem. Wedle obowiązujących przepisów mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. A co z psem? Opiekę przejęło nad nim miejscowe Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Wybrane przepisy ustawy o ochronie zwierząt

Art. 9a. Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

Art. 35. 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.