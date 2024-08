Polak wiózł strasznie duże 'walizki'. Od razu zwrócił uwagę celników

Okolice niemiecko-polskiego przejścia granicznego, laweta na polskich numerach rejestracyjnych i przedziwny ładunek. Na najazdach znajdowały się przedmioty, które przypominały trzy olbrzymie "walizki". Taki pojazd musiał zwracać na siebie uwagę. I zwrócił. Do kontroli drogowej zatrzymali go niemieccy celnicy.

Ciekawe w tej historii jest to, że gdyby kierowca zamiast lawety wybrał auto dostawcze, być może wszystkie "walizki" by się nie zmieściły, ale uniknąłby pewnie niemieckiej kontroli. Auto nie rzucałoby się tak w oczy.

Trzy wielkie "walizki" okazały się trzeba jacuzzi

Kierowcą polskiej lawety okazał się 33-latek. Ładunkiem natomiast wcale nie były walizki, a jacuzzi opakowane w wielkie pokrowce. Taki właśnie obraz zastali niemieccy celnicy po ściągnięciu auta na jeden z przydrożnych parkingów na autostradzie A96 niedaleko Lindau w Niemczech.

Po sprawdzeniu dokumentów kierującego i pojazdu, padło naturalne pytanie. Celnicy dochodzili skąd kierowca ma luksusowe wanny. A jego odpowiedź była dość zaskakująca. Powiedział, że kupił je od znajomych Szwajcarów za 300 franków szwajcarskich. Na potwierdzenie pokazał rachunki. Niemieccy celnicy podeszli do tej historii z rezerwą. Zdecydowali się zatem na bardziej wnikliwą kontrolę pojazdu. W jej czasie w kabinie auta znaleźli dane kontaktowe trzech sprzedawców i fakturę opiewającą na 5160 euro. 5160 euro za wannę z hydromasażem. To uruchomiło dalszy ciąg zdarzeń.

Niemieccy celnicy sprawdzili wersję Polaka. Skutek? Prawie 13 tys. zł kary

Niemieccy celnicy zadzwonili pod numery z listy kontaktowej. Wtedy okazało się, że sprzedawcy w celu oszukania służb granicznych i na prośbę 33-latka, wystawili dodatkowe, ale fałszywe rachunki. W tym punkcie kierowca lawety znalazł się zatem w kropce. Niemieccy celnicy wszczęli postępowanie karno-skarbowe. Na tym jednak nie koniec. Nałożyli też na kierowcę podatek importowy w wysokości 1380 euro (ok. 5900 zł). Co więcej, zobowiązali go do wpłacenia 1600 euro (ok. 6850 zł) zabezpieczenia na poczet przewidywanej grzywny.

Na pocieszenie można dodać tylko to, że Polak nie był pierwszym przemytnikiem podobnych przedmiotów zatrzymanym przez niemieckich celników. W kwietniu w tym samym miejscu wykryli dwóch mężczyzn z Węgier, którzy przemycali ze Szwajcarii cztery baseny.